08.11.2020 09:00

День рентгенолога: события и праздники 8 ноября

8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.



// Facebook

Оба праздника связаны с важной датой и событием в истории физики и медицины. Дело в том, что 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Для медицины это открытие обернулось не просто появлением новой дисциплины, а стало настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм, а впоследствии и метода терапии.



* * *



День пианиста, который отмечается ежегодно 8 ноября, не имеет никаких официальных статусов, однако, благодаря интернету и музыкальным сообществам становится всё более известным. Это говорит о стремлении активистов придать празднику характер международного дня, способного объединить не только пианистов, но и всех поклонников этого музыкального инструмента. В интернете можно найти вариации на тему обоснования даты празднования Дня пианиста, однако, все они носят скорее характер легенд.



* * *



8 ноября 1961 года в черно-белый телевизионный эфир вышла первая игра Клуба Веселых и Находчивых.



Прообразом КВН стала передача Сергея Муратова «Вечер веселых вопросов». Это было новшество на российском телевидении — она транслировалась в прямом эфире, ведущий задавал вопросы, а отвечали на них телезрители. Проект очень быстро завоевал популярность, но просуществовал недолго, и в 1957 году был закрыт.



Спустя несколько лет, 8 ноября 1961 года, в эфир вышла первая игра Клуба Весёлых и Находчивых. Вряд ли кто-то мог тогда предположить, что передаче КВН суждено стать самой «живучей» на советском и российском телевидении и обрести международный статус.



После распада СССР в большинстве республик СНГ КВН не прекратил свое существование и в 2001 году впервые был отмечен Международный день КВН.



Также в этот день...



В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».



1793 – Лувр открылся для публики как национальный художественный музей.



1847 – родился Брэм Стокер, ирландский писатель, автор «Дракулы».



1895 – Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные его именем.



1900 – родилась Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа «Унесенные ветром».



1923 – немецкая национал-социалистическая рабочая партия, одним из активистов которой был Адольф Гитлер, предприняла попытка захвата государственной власти в Мюнхене. Событие это назвали впоследствии «Пивным путчем». В этот же день в других городах, независимо от НСДАП, но тоже с целью захвата власти, выступила коммунистическая партия Германии. Обе попытки путча (по сведениям из некоторых источников, это была одна совместная попытка) были подавлены войсками; Гитлер попал в тюрьму (замок Ландсберг), где пришел к идее о невозможности взятия власти в Германии насильственным путем и написал «Майн Кампф».



1927 – заложена днепровская гидроэлектростанцию я​мощностью 650 тыс. лошадиных сил.



1929 – родился Олег Борисов, советский актер театра и кино («За двумя зайцами», «Остров сокровищ», «Рецепт ее молодости»).



1935 – родился Ален Делон, французский киноактер, режиссер и просто секс-символ, навсегда оставшийся бессменным Зорро. В 2012 году Делон оставил свой отпечаток руки на Аллее звезд в Харькове.



1935 – в Чернигове открыт Литературно-мемориальный музей М.М. Коцюбинского.



1940 – в Харькове сдана в эксплуатацию Детская железная дорога (Малая Южная).



1950 – в небе над Кореей произошла первая в истории схватка реактивных самолетов. Информацию по этому событию пришлось собирать по крупицам из разных источников, часто противоречащих друг другу. В первом бою сошлись восемь северокорейских МиГ-15, пилотируемых, видимо, китайскими летчиками, и 15 ооновских, т. е. американских, F-86 «Сейбр». Первую победу, по американским данным, одержал лейтенант ВВС США Рассел Браун. Вскоре в бой на стороне Северной Кореи вступили советские летчики.



1951 – родился Стас Намин (настоящее имя Анастас Микоян), композитор и музыкант.



1960 – родился Олег Меньшиков, советский и российский актер театра и кино, режиссер театра.



1975 – родилась Тара Рид, американская киноактриса. Наиболее известна ролью Вики в молодежной комедии «Американский пирог».



1984 – основана российская панк-группа «Гражданская оборона».



Именины отмечают: Афанасий, Виктор, Дмитрий.