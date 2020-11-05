05.11.2020 06:00

Проводы осени: приметы, обычаи и события 5 ноября

На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.



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Как подмечали предки, «коли на Якова крупицу (снежную крупу, мелкий град) пошлет, то с Матрены (22 ноября) зима на ноги станет».

Существовал обычай «закармливать» землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и раскидывали куски по ниве, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и упросить ее дать хороший урожай на следующий год.



В этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры — подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

Также в этот день...



В 1484 году Папа Иннокентий VIII издает буллу «Summis Desiderantis», положившую начало охоте на ведьм («многие лица обоего пола... впали в плотский грех с демонами»).



1605 – провалился заговор, вошедший в английскую историю как «пороховой». В Лондоне группа католиков, озлобленных гонениями на их веру короля Якова I Стюарта (1566–1625), ставшего на сторону англиканской церкви, собиралась взорвать Палату лордов британского парламента во время торжественной церемонии открытия королем очередной парламентской сессии. Однако заговор провалился: в подвале под залом заседаний обнаружили более 30 бочек с порохом. Был арестован один из заговорщиков по имени Гай Фокс, под пытками выдавший и сообщников, и план операции. До сих пор в Англии 5 ноября отмечают День Гая Фокса и Ночь костров. Принято приглашать гостей на праздничный ужин, где гвоздем программы является сжигание чучела Гая Фокса. Все гости выходят на участок, запускают петарды, поджигают чучело, жгут костер и мило общаются друг с другом.



1878 – родился Кузьма Петров-Водкин, выдающийся мастер изобразительного искусства (символизма и модерна), помимо заслуг в области живописи греющего душу каждого славянина благозвучностью своей фамилии.



1895 – Джордж Сэлдон получил патент на автомобиль. Через четыре года продаст свои права за $200 000.



1913 – родилась Вивьен Ли, английская актриса театра и кино, ставшая лучшей Скарлетт О’Хара в истории экранизаций романа «Унесенные ветром».



1917 – после 200-летнего перерыва восстанавливается патриаршество в России. Тихон избран патриархом Московским и всея Руси.



1927 – в Англии начали функционировать первые автоматические светофоры.



1929 – в Москве открылся первый в СССР планетарий.



1934 – родилась Кира Муратова, советский и украинский режиссёр, сценарист и актриса.



1935 – выпущена настольная игра «Монополия».



1938 – родился Джо Дассен, французский певец и музыкант американского происхождения.



1943 – родился Сэм Шепард, американский актер («Дневник памяти», «Черный ястреб»).



1953 – в Киеве официально открыли мост имени Евгения Патона – первую в мире цельносварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов).



1957 – в болгарском городе Пловдиве открыт памятник советским воинам-освободителям – знаменитый «Алеша».



1959 – родился Брайан Адамс, один из самых популярных музыкантов конца прошлого столетия. Он выпустил целую серию платиновых альбомов и записал огромное количество хитов, попавших в бесчисленное множество хит-парадов.



1952 – родился Олег Блохин, чемпион СССР по футболу, тренер Национальной сборной Украины (2003–2007 гг.).



1958 – родился Роберт Патрик, американский актер (жидкометаллический Т-1000 из «Терминатор-2: судный день»).



1960 – родилась Тильда Суинтон, британская актриса («Хроники Нарнии», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Константин: Повелитель тьмы»).



1965 – родилась Фамке Янссен, голландская актриса («Факультет», «Люди Икс», «Заложница») и фотомодель.



1968 – родился Сэм Рокуэлл, американский актер («Зеленая миля», «Луговые собачки», «Луна 2112»).



2000 – в порту Владивостока состоялась церемония поднятия флага на судне «Павел Верещагин». Таможенный патрульный корабль назван в честь персонажа фильма «Белое солнце пустыни». Участие в подъёме флага приняли создатели фильма и дочь актёра Павла Луспекаева, сыгравшего роль таможенника Верещагина.



Именины отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Елисей, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.