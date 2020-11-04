04.11.2020 06:00

Праздник под стук колес: события, приметы и интересные факты 4 ноября

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.



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День железнодорожника установлен в Украине в 1993 году. После восстановления Украиной независимости тогдашнее руководство Украинских железных дорог закрепило советскую традицию празднования, то бишь в первое воскресенье августа.

В 2000-м же году назначенный генеральным директором Украинских железных дорог Георгий Кирпа с подачи работников Львовской железной дороги внес предложение о праздновании Дня железнодорожника 4 ноября.



Именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-Венгерской империи, на территорию современной Украины – во Львов – прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом». В нынешнем понимании «Ярослав» был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.



Этот день считается началом истории железных дорог в Украине и является праздничной датой.



Сейчас Украинские железные дороги – «Укрзалізниця» – это 6 железных дорог (Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-западная, Приднепровская), которые объединяют все области Украины.

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Православный мир сегодня отмечает один из наиболее почитаемых церковных праздников – Казанской иконы Божией Матери.



В народе этот день старались свадьбу сыграть, ибо считалось: «Кто на Казанской женится, счастлив будет». Еще существовало поверье: когда юная девица думала, что лицом не вышла, потому и не люба, старалась она на Казанскую пораньше встать и отправиться в рощу. Там она искала березовый лист, что на дереве висел низко и в иней был обернут. В такой лист (словно в серебряное зеркальце) если глянуть, то вся неказистость с лица спадет.



Также в этот день…



В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла о. Гваделупа.



1708 – гетман Иван Мазепа объявил Петру I о своем переходе на сторону Швеции и начал маневр на соединение с войсками Карла XII.



1862 – Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun, внесший значительный вклад в победу США (Армии севера) над КША.



1873 – дантист из Сан-Франциско Джон Бирс запатентовал золотые коронки для зубов.



1879 – Джейдс Ритти патентует первый кассовый аппарат, чтобы покончить с воровством барменов в своем салуне в городке Дейтон (штат Огайо).



1890 – в Лондоне была пущена первая в мире подземная железная (электрическая) дорога. Тогда же она приобрела свое наименование – сабвей, которое и сегодня используют как синоним метро. Первым пассажиром, открывшим движение лондонского сабвея, стал принц Уэльский, впоследствии – король Великой Британии Эдуард Седьмой.



1899 – вышла в свет книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». На обложке стоял год выпуска 1900. Было напечатано всего 600 экземпляров. За первые шесть недель книгу приобрели 123 человека, а весь тираж разошелся лишь спустя 9 лет, но по своему влиянию на мир ее сравнивают с главными творениями Карла Маркса и Чарльза Дарвина.



1922 – англичанин Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Египте. Раскопки продолжались два года. Но и до сих пор гробница преподносит археологам сюрпризы.

1937 – в харьковском театре музкомедии состоялась премьера оригинальной украинской версии героико-романтической оперетты «Весілля в Малинівці». Премьера русского варианта «Свадьба в Малиновке» прошла в московском театре оперетты 8 ноября 1937 года.



1946 – в Париже образована ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.



1950 – в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.



1956 – родился Игорь Тальков (убит 6 октября 1991 г.), певец, автор-исполнитель.



1963 – «Битлз» выступили в шоу «Королевское варьете» в театре Принца Уэльского перед королевой-матерью, принцессой Маргарет и лордом Сноудоном. Вот тогда Джон Леннон и произнес свою знаменитую фразу: «Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши, а вы, – он сделал жест в сторону королевской ложи, – бренчите драгоценностями».



1966 – родился Сергей Трофимов (Трофим), российский автор-исполнитель в жанре шансон.



1969 – родился Мэттью Макконахи, американский актер («Настоящий детектив», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей»).



1970 – пассажирский авиалайнер «Конкорд» во время испытаний вдвое превысил скорость звука.



1972 – родился Луиш Филипе Мадейра Карейро Фигу, португальский футболист, звезда мирового футбола.



1991 – Верховная Рада приняла Закон Украины «О Национальной гвардии Украины». Подразделение, основанное на базе Внутренних войск УССР, было распущено Законом Украины «О расформировании Национальной гвардии Украины» от 11 января 2000 года № 1363-XIV. В марте 2014 года, после событий в Крыму, принято решение возродить Национальную гвардию Украины. 13 марта 2014 года Верховный совет Украины утвердил закон № 4393 и финансирование Национальной гвардии. Базой для восстановления Национальной гвардии стали Внутренние войска МВД Украины.



Именины отмечают: Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Гликерия (Лукерья), Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Мина, Николай, Павел, Серафим, Федор, Федотья.