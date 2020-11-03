03.11.2020 06:00

День ракетчиков и военных инженеров: события 3 ноября

Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.



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День ракетных войск и артиллерии, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, установлен Указом Президента от 31 октября 1997 года. Ракетные войска и артиллерия состоят из соединений оперативно тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделов и подразделов противотанковых управляемых ракет. Они предназначены для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов при ведении боя.



День инженерных войск Украины утвержден Указом Президента 27 октября 1999 года в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины. В общей структуре Вооруженных Сил Украины инженерные войска принадлежат к специальным войскам. Организационно части и подразделения инженерных войск ВС Украины входят в состав Сухопутных войск, Войск Противовоздушной обороны и Военно-морских Сил, а в составе военно-воздушных Сил есть инженерно-аэродромные части и подразделы. Именно инженерные войска первыми осваивают новейшие средства ведения боя.



Также в этот день…



В 1500 году родился Бенвенуто Челлини, флорентийский скульптор и ювелир («Персей»).



1507 – муж Лизы Черальдини, флорентийский торговец шелком Франческо дель Джокондо, заказал Леонардо да Винчи ее портрет. Теперь он известен под названием «Мона Лиза» или «Джоконда» (Полное название картины итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo – Портрет госпожи Лизы Джокондо).



1749 – родился Даниэль Резерфорд, английский ученый, открывший азот.



1801 – родился Винченцо Беллини, итальянский оперный композитор («Норма», «Пуритане»).



1887 – родился Самуил Маршак, знаменитый поэт, драматург, переводчик, литературный критик.



1891 – на заседании Московского математического общества Н.Е. Жуковский сделал доклад «О парении птиц», в котором дал теоретическое обоснование фигурных полетов, и в частности «мертвой петли».



1900 – родился Адольф Дасслер, основатель известной фирмы спортивной одежды «Adidas».



1903 – голландский физиолог В. Эйнтховен объявил об изобретении электрокардиографа.



1907 – во Франции совершает полет первый в мире вертолет.



1918 – народное вече в Черновцах решило присоединить Северную Буковину к советской Украине.



1921 – родился Чарльз Бронсон, американский киноактер («Великолепная семерка», «Однажды на Западе», «Морской волк»).



1927 – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт Голландский туннель – первый в мире подводный туннель для транспорта.



1931 – родилась Моника Витти (настоящее имя – Мария Луиза Чечарелли), итальянская актриса («Ночь», «Приключение», «Красная пустыня», «Затмение»).



1941 – в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор. Существует несколько версий: собор был взорван фашистами; агентами НКВД; партизанами, намеревавшимися уничтожить посещавшего его президента Словакии Тисо.



1943 – началась Киевская наступательная операция советских войск.



1949 – родился Александр Градский, русский певец и композитор.



1957 – в СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через короткое время после старта от перегрева.



1959 – родился Дольф Лундгрен, шведский актер, режиссер, сценарист и продюсер («Разборки в маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Джонни Мнемоник», «Чистильщик»).



1960 – родился Уильям Монахэн, оскароносный американский сценарист («Отступники», «Царство небесное», «Совокупность лжи»), продюсер и режиссер.



1969 – родился Роберт Майлз, DJ и композитор.



1995 – ученые Техасского университета впервые выделили ген грудного рака.



Именины отмечают: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.