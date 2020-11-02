02.11.2020 06:00

За безопасную работу журналистов: события 2 ноября

Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.



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День учрежден ООН в 2013 году с целью привлечения внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

Дата для учреждения Дня выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года.



Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей. Ведь, согласно международному гуманитарному праву, сотрудники СМИ, работающие в районах вооружённых конфликтов, должны пользоваться защитой и уважением представителей всех воюющих сторон.



Также в этот день...



В 69 году до н.э. родилась Клеопатра – последняя египетская царица. И вот уже две с лишним тысячи лет не утихают страсти вокруг знаменитой царицы, которая стала одной из одиозных фигур истории.



1721 – царь Петр I принял титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. Отныне Россия стала империей.



1755 – родилась Мария Антуанетта, королева Франции (1770-93 гг.), жертва Великой революции.



1815 – родился Джордж Буль, английский математик, основатель формальной логики («Исследование законов мышления»).



1833 – Николай I подписал приказ об учреждении Киевского университета.



1902 – родился Сергей Лебедев, русский электротехник, создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ (Большая (или Быстродействующая) электронно-счетная машина).



1903 – вышел первый номер английской газеты «The Daily Mirror».



1906 – родился Лукино Висконти, итальянский кинорежиссер, основатель неореализма («Смерть в Венеции», «Леопард», «Рокко и его братья»).



1914 – Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.



1935 – родился Михаил Пляцковский, русский поэт, автор рассказов для детей и песен («От улыбки станет всем светлей», «Малиновый звон», «Увезу тебя я в тундру»).



1955 – журнал «Биллборд» опубликовал список ста лучших песен – первый в мире хит-парад.



1959 – хоккейный вратарь Жак Плант из «Монреаль Канадиенс» после того как шайба, брошенная игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске, которую изготовил сам из стеклопластика и резины.



1960 – в Великобритании в нашумевшем деле «леди Чаттерлей» суд присяжных постановил, что роман Дэйвида Лоренса «Любовник леди Чаттерлей» не является непристойным.



1965 – родился Шахрукх Кхан, индийский киноактер («Меня зовут Кхан», «Наступит завтра или нет?», «Все в жизни бывает», «И в печали и в радости...»), продюсер и телеведущий.



1966 – родился Дэвид Швиммер, американский актер и режиссер, наиболее известен как исполнитель роли Росса Геллера в телевизионном сериале «Друзья».



1988 – «червь», запущенный студентом Робертом Моррисом, впервые обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы сети из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осужден.



2000 – в лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября.



Именины отмечают: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Маргарита, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.