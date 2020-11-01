01.11.2020 09:00

День вегана: события 1 ноября

Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.



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Слово «веган» было образовано Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне.



Веганизм (веганство) – образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы – приверженцы веганизма – питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения.



Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения – яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.



Причины отказа могут быть разными, но основная – это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.



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В первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы.



Праздник установлен Указом Президента Украины в 1999 году.



Социальная работа – это искусство налаживать связи между людьми. День работника социальной сферы – профессиональный праздник, который по праву принадлежит тем, кто обнаруживает милосердие, создает добро не только по служебной обязанности, но и по велению совести и зову души.



Сегодня в социальной сфере Украины работает примерно 150 тысяч человек. Они дарят людям надежду на лучшее, своевременно подают руку помощи тем, кто в этом нуждается. Для многих из них слова Ивана Франко: «Жизнь человека до тех пор имеет ценность, пока человек может помогать другим» – стали смыслом жизни.



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Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: 1 ноября День всех святых (All Saints' Day) и 2 ноября День поминовения усопших (All Souls' Day) следуют один за другим.



Христианский праздник День всех святых имеет глубокие языческие корни. Около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самайн (Samhain). Это пограничное время (переход к зиме) считалось временем волшебным и мистическим – сиды (нейтрально, а зачастую и враждебно настроенные к людям волшебные существа) приходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире.



Считалось также, что души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых. Примерно в это же самое время (в конце октября) древние римляне отмечали два праздника – Фералии, посвященные памяти усопших, и дни Помоны, богини древесных плодов.



Также в этот день...



В 609 году языческий храм – Пантеон, построенный в Риме Марком Агриппой, был переосвящен как Церковь всех мучеников. Впоследствии эта дата в западных странах (сперва установлена Римско-католической церковью, а позднее принята и многими протестантскими деноминациями) стала отмечаться как День всех святых. В этот день широко распространено поминовение усопших, во Франции в т. ч. и в светском контексте. В ряде западноевропейских государств является выходным днем. На следующий день после праздника (2 ноября) католики по всему миру поминают покойных членов семьи и родственников, посещают их могилы на кладбищах.



1512 – впервые взорам посетителей предстала роспись свода Сикстинской капеллы работы Микеланджело.



1604 – в лондонском дворце Уайтхолл состоялась премьера трагедии Шекспира «Отелло».



1834 – первое упоминание в печати о карточной игре покер, описанной как игра лодочников Миссисипи.



1892 – родился Александр Алехин, русский шахматист, выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и Францию, четвертый чемпион мира по шахматам.



1894 – в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявил о создании антидифтерийной сыворотки.



1896 – в журнале «National Geographic» впервые появляется картинка показывающая обнаженную грудь женщины.



1897 – студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус».



1941 – открыт мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом (Радужный мост).



1952 – США производят взрыв первой водородной бомбы.



1962 – Харьков стал городом-миллионником. В семье Марущак родился мальчик. Для родителей, Андрея и Виктории, он был первенцем, а для города – миллионным жителем.



1973 – родилась Айшвария Рай Баччан, индийская актриса и фотомодель. Победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года.



1993 – Европейское Экономическое Сообщество преобразуется в Европейский Союз.



1998 – основание Европейского суда по правам человека.



Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Садко, Сергей, Феликс.