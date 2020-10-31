31.10.2020 09:00

Хэллоуин – канун Дня всех святых: события 31 октября

Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.



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Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый праздник берет в кельтской культуре. У кельтов существовали «начала времен года». Их было четыре. Самхейн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.

В VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября День Всех Святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем Душ – когда поминали всех умерших. Однако традиции сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось.



Сейчас праздник возвращается в Европу. Дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, требуя сладостей. Также устраивают маскарады и выставляют в окно полую тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов.



Кстати, тыква – изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные рожи, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, в Англии – из свеклы.



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Если же вы принципиально противитесь нашествию заграничных традиций, сегодня есть более приближенный праздник – Международный день Черного моря. 31 октября 1996 года шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Этот план был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями.



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А для особо противящихся праздникам в принципе есть Международный день экономии. Он ежегодно отмечается в мире 31 октября за исключением тех стран, в которых эта дата является праздничной, поскольку идея Дня заключалась в том, чтобы все банки были открыты, и население имело возможность переводить сбережения на свои счета. В Германии, например, Всемирный день экономии отмечается в последний рабочий день перед 31 октября, так как 31 октября является выходным днем в некоторых областях (Днем Реформации).



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Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов, который был установлен ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации.



Надо также сказать, что общей темой проведения Всемирного дня городов служит девиз: «Лучше город – лучше жизнь». Мероприятия, проводимые в этот день, посвящены лучшему опыту городского развития или отдельным проблемам, которые связанны с урбанизацией. Поэтому каждый год тема конкретизируется по-разному.



Также в этот день...



В 1517 году монах ордена августинцев, профессор философии и теологии университета в Виттенберге Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций, прибив текст тезисов к дверям собора в Виттенберге. Тем самым было положено начало Реформации в Европе.



1795 – родился Джон Китс, английский поэт-романтик.



1815 – английский ученый Хэмфри Дэви запатентовал безопасную шахтерскую лампу с металлической сеткой.



1888 – шотландский изобретатель Джон Бойд Данлоп запатентовал пневматические шины для велосипеда.



1892 – Артур Конан Дойль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса».



1902 – проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию.



1904 – в Харькове ночью на Театральной площади свалили памятник А.С.Пушкину, а утром появилось воззвание «нуповцев» (НУП или УНП – Украинская народная партия) за подписью «Оборона Украины», призывающее решительно покончить «с поруганием украинской культуры, чести и достоинства».

1911 – родился Александр Ахиезер (1911-2000) – известный харьковский физик-теоретик, профессор, Академик Академии наук УССР, один из участников атомного проекта. В рамках декоммунизации именем ученого названа бывшая улица Халтурина в Харькове.



1915 – английские солдаты на Западном фронте впервые использовали для защиты от осколков стальные каски: когда вокруг свистят пули и летают осколки, то волей-неволей задумаешься о своей бедной головушке…



1922 – родился Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, народный артист СССР.



1941 – завершен мемориал США на горе Рашмор. Это – высеченные в граните головы 4 президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта, олицетворяющих соответственно рождение, философию, объединение и экспансию нации.



1951 – в Англии появился первый пешеходный переход в виде «зебры».



1961 – в ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина вынесли из Мавзолея.



1961 – родился Питер Джексон, новозеландский режиссер, снявший «Властелина колец» и «Хоббита».



1981 – родился Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, член группы Esthetic Education; бывший участник группы Океан Ельзи. Последние годы занимается сольным проектом Pianoбой.



1984 – убита Индира Ганди, индийский политический и государственный деятель.



1985 – День рождения группы «Ария».



1992 – Папа Иоанн Павел II заявил, что римская католическая церковь ошиблась, прокляв Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной.



1995 – Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы.



2000 – остановлен последний компьютер, использовавший ОС Multics.



2011 – население Земли превысило 7 миллиардов человек. Организация Объединенных Наций приняла решение считать семимиллиардным человеком на Земле родившуюся на Филиппинах Даницу Мэй Камачо.



Именины отмечают: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Злата, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Марина, Николай, Осип (Иосиф), Семен, Сергей, Юлиана.