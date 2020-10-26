26.10.2020 06:00

26 октября в истории, или День карандаша

26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.



// Facebook

Палочки, изготовленные из смеси свинца с цинком, которые иногда называли «серебряными карандашами». использовалипо большей части, художники для рисования.

Прототипы современных графитных карандашей появились в XVI веке.



Мощная буря, прошедшая по Англии в местности Камберленд, вывернула с корнями деревья, и тогда местные пастухи обнаружили в обнажившейся земле под вывернутыми корнями некую тёмную массу, которую они посчитали сначала углём, затем свинцом. После разных проб они поняли, что масса оставляет следы на предметах, и стали метить ею своих овец.



Позже из нового материала начали изготавливать тонкие заостренные на конце палочки и использовали их для рисования. Жирная пачкающая руки масса для письма не годилась. В XVII веке графит продавали обычно на улицах. Покупатели, в основном художники, зажимали эти графитовые палочки между кусочками дерева или веточками, обворачивали их в бумагу или обвязывали бечевкой.



Первый документ, в котором упоминается деревянный карандаш, датирован 1683 годом.



Современный же карандаш изобрел в 1794 году талантливый французский ученый и изобретатель Николя Жак Контэ. Он разработал рецептуру смешивания графита с глиной и производства из этих материалов высококачественных стержней. Термообработка придала графиту не только высокую прочность, изменение пропорции смеси позволяло делать стержни различной твердости, что и послужило основой современной классификации карандашей по твёрдости.



Шестигранную форму корпуса карандаша предложил в середине XIX века граф Лотар фон Фаберкастл - для более устойчивого положения на наклонных поверхностях для письма. Он же является автором стандартной длины и диаметра карандаша.



Любители статистики подсчитали, что одним обыкновенным деревянным карандашом можно провести линию длиной в 56 км или написать более 40 тыс. слов.



***



Православные отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей.



Икона почитается как чудотворная; ее оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции.



Иверской иконе Божьей матери молятся об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просят защиты от пожара и об умножении плодородия земли.



Также в этот день…



26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.



1759 – родился Жорж Жак Дантон, вождь якобинцев, один из отцов-основателей Первой французской республики.



1842 – родился Василий Верещагин, живописец, знаменитый художник-баталист. До Верещагина войну изображали на полотнах в духе победных реляций – как череду парадов и подвигов, а на его полотнах зритель увидел ее таковой, какая она на самом деле.



1861 – немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.



1863 – в Женеве образован Международный Красный Крест.



1863 – в лондонской «Таверне вольных каменщиков» представители одиннадцати столичных футбольных клубов учредили Ассоциацию – первый в мире футбольный союз. Первым делом она определила правила игры, и с тех пор болельщики уже не путали футболистов с регбистами. Собравшиеся футбольные джентльмены выработали свод правил, состоящий из 13 пунктов, которые были во многом близки к действующим и поныне.



1880 – родился Андрей Белый, поэт и прозаик, сын профессора Московского университета. В 20-летнем возрасте выпускник физмата знакомится и сближается с Александром Блоком, чтобы еще столько же лет поддерживать с ним личные и творческие отношения. Кроме литературной критики и стихотворчества, Борис Николаевич Бугаев (настоящее имя писателя) заявляет себя одним из лучших представителей русского символизма. Произведения «Серебряный голубь», «Котик Летаев» и «Петербург» обнаруживают в нем создателя модернистского романа XX века.



1888 – родился Нестор Махно, украинский революционер, анархо-коммунист (по другим источникам Махно родился 27 октября, 8 ноября 1888 года).



1914 – родился Джеки Куган, первый ребенок – звезда Голливуда. Впервые снялся в кино в возрасте 18 месяцев, позже его заметил на сцене Чарли Чаплин и снял шестилетнего ребенка в фильме «Малыш», который принес Кугану международную известность. Приглашения затем следовали одно за другим, и Куган сыграл главные роли в таких фильмах, как «Оливер Твист», «Маленький Робинзон Крузо», «Том Сойер», «Гекльберри Финн».



1925 – родился Владимир Железников, детский писатель («Каждый мечтает о собаке», «Чучело»).



1931 – родился Игорь Масленников, кинорежиссер, постановщик «Зимней вишни» и ставших культовыми телевизионных фильмов о приключениях Шерлока Холмса.



1938 – фирма Du Pont разработала новый синтетический материал – нейлон.



1956 – образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ООН, которое было призвано одной рукой способствовать распространению ядерной энергетики, а другой – сдерживать распространение ядерного оружия.



1967 – родился Кит Урбан, австралийский кантри-певец, композитор и гитарист, муж Николь Кидман.



1976 – в советском общепите ввели «рыбные четверги» – вышло постановление ЦК и Совмина о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению ее продажи.



1978 – Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.



1982 – родился Андре Тан, украинский дизайнер.



1999 – по предложению английского премьер-министра Тони Блэра лорды, заседающие в верхней палате парламента по праву рождения, проголосовали за отмену этого права, уничтожив тем самым одну из основ британского парламентаризма – право лордов на наследование кресла, существовавшее почти 800 лет.



2000 – астрономы из университета Корнелли в Нью-Йорке объявили об открытии ими четырех новых спутников Сатурна. Они находятся, по меньшей мере, в пятнадцати миллионах километров от планеты.



2000 – австралийская алмазная компания начала продажу бриллиантов через Интернет.



2012 – создана новая операционная система Windows 8.



Именины отмечают: Валериан, Вениамин, Дмитрий, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.