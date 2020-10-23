23.10.2020 06:01

День рекламиста: события 23 октября

В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.



// Facebook

«Реклама – двигатель торговли»,– говорил незабвенный Остап Бендер. А значит, 23 октября – это день творческих людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли, и, соответственно, экономики Украины.

Слово «реклама» произошло от латинского «reclamare» – выкрикивать. По свидетельствам культурологов, в античности и средневековье духовная жизнедеятельность общества проявлялась по преимуществу в устной форме. Это подтверждается преобладанием устных вариантов рекламных текстов. Их постоянная их часть – выкрики торговцев – впоследствии выделилась в особый жанр.



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Химики Северной Америки отмечают 23 октября между 6:02 утра и 6:02 вечера День моля (6:02 10/23 в американской нотации времени и даты). Эти время и дата происходят из числа Авогадро, которое приблизительно равно 6,02·1023 и определяет количество частиц (атомов, молекул и др.), содержащихся в одном моле вещества, одной из семи основных единиц системы СИ.



Также в этот день…



В 787 году Вселенский собор христианской церкви установил порядок почитания икон, сохранившийся поныне.



1545 – украинские казаки, выйдя в море на 32 челнах-чайках, подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили ее.



1814 – в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. Он выполнил ринопластику по «индийскому» методу.



1920 – родился Джанни Родари, итальянский детский писатель («Приключения Чиполлино», «Волшебный голос Джельсомино»).



1928 – родился Юрий Саульский, русский композитор, автор песен («Черный кот», «Дети спят», «Мелодии Арбата»).



1940 – родился Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту), выдающийся бразильский футболист (нападающий), трехкратный чемпион мира.



1947 – впервые лауреатами Нобелевской премии стали супруги. Выходцам из Австрии американским биохимикам Герти и Карлу Кори «за открытие каталитического превращения гликогена» была присуждена премия по физиологии и медицине.



1952 – в Нью-Йорке прошла премьера нового фильма Чарли Чаплина «Огни рампы».



1958 – Борис Пастернак был назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.



1960 – Харьковский областной драматический театр преобразован в театр юного зрителя.



1976 – родился Райан Рейнольдс, американский актер («Погребенный заживо», «Козырные тузы», «Вне/себя»).



1998 – украинские хакеры через компьютеры ограбили Винницкое отделение Нацбанка на 80.4 млн гривен (более 20 млн долларов).



1995 – проведена первая операция по имплантации сердца, работающего от миниатюрного источника тока.



2000 – китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.



2000 – ученые университета Пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 миллионов лет.



2000 – президент США Билл Клинтон подписал указ о выделении 58 (!) млрд долл. на установление национального стандарта употребления алкоголя за рулем. Согласно документу, теперь в крови водителя может содержаться не более чем 0,08% алкоголя.



2001 – представлено первое поколение культового ныне плеера iPod.



2002 – произошли сенсационные изменения в жизни оксфордского университета. Здесь объявлено о роспуске специальной службы, которая почти восемьсот лет следила за порядком в британском вузе. Внутренняя полиция, в частности, наблюдала за тем, как студенты проводят свободное время. Она должна была напоминать им о том, что больше времени следует проводить в библиотеках, нежели в барах.



Именины отмечают: Андрей, Иван, Евлампия, Федор.