22.10.2020 06:00

Праздник заикающихся людей: события 22 октября

Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.



Кадр из фильма «Король говорит»

Идея Дня принадлежит Международной ассоциации заикающихся людей, основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне».

Согласно международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими ее ритмическое течение.



Зачастую заикание связано с логофобией (вербофобией) — боязнью говорить, что является следствием либо причиной заикания. Прямо, замкнутый круг какой-то.



Кстати, многим людям, которые смогли вырваться из этого замкнутого круга, такой дефект речи, как заикание, не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Среди них — кинорежиссеры, актеры, барды, ораторы, политики, поэты, полководцы, священнослужители, телеведущие и другие представители публичных профессий. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.



А об избавлении короля Великобритании Георга VI от заикания с помощью логопеда Лайонела Лога даже сняли трагикомедию «Король говорит», которая получила «Оскара» как лучший фильм.

Также в этот день...



В 4004 году до нашей эры согласно заявлению, сделанному ирландским архиепископом Джеймсом Ашшером в 1650 году на основании изучения Ветхого Завета, состоялся Акт Творения (сотворения мира Богом).



В 1721 году Российский Сенат, упразднил титул царя, провозгласил Петра Первого императором. Россия стала империей.



1797 – француз Андре Жак Гарнерен совершил первый прыжок с парашютом, спрыгнув с высоты 1000 м с воздушного шара над одним из парков Парижа.



1811 – родился Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер («Прелюды», «Фауст-симфония», «Венгерская рапсодия»).



1844 – родилась Сара Бернар, французская актриса.



1870 – родился Иван Бунин, русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года («Суходол», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Темные аллеи»).



1883 – в Нью-Йорке открылась «Метрополитен-Опера». В первый вечер звучала опера Гуно «Фауст».



1926 – родился Спартак Мишулин, актер Театра Сатиры и кино («Белое солнце пустыни», «Хорошо сидим») и пан Директор из телевизионного «Кабачка 13 стульев». Визитной же карточкой Мишулина была роль Карлсона, которую он играл более 30 лет – как в театре, так и на экранах.



1929 – родился Лев Яшин, футболист, вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года, победитель Кубка Европы 1960 года, обладатель «Золотого мяча» лучшему футболисту Европы 1963 года, заслуженный мастер спорта. Признан лучшим голкипером мирового футбола XX века, с 1992 года лучшему вратарю мирового первенства вручается приз его имени.



1938 – родился Кристофер Ллойд, американский актер (Док Браун из «Назад в будущее»).



1943 – родилась Катрин Денев, французская актриса. Настоящая фамилия – Дорлеак. В кино дебютировала, не получив специального образования. Денев – талантливая самоучка.



1948 – родился Робертино Лоретти, итальянский певец.



1952 – родился Джефф Голдблюм, американский киноактер («Муха», «Парк Юрского периода», «День независимости»).



1960 – Кассиус Клей (будущий Мохаммед Али) выиграл свой первый бой на профессиональной арене.



1962 – разразился Карибский кризис: президент США Джон Кеннеди выступил с обращением об установлении морской блокады Кубы в ответ на размещение на острове советских ракет среднего радиуса действия. Америка впервые почувствовала себя неуютно в атомный век, а мир оказался на грани новой войны.



1964 – французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказывается от Нобелевской премии. Причина – нежелание «давить» званиями на мнение читателя.



1966 – родилась Татьяна Овсиенко, эстрадная певица.



1969 – вышел альбом «Led Zeppelin» «Led Zeppelin II», который станет первым и в Великобритании, и в США, а группа в следующем году будет названа лучшим коллективом года, прервав многолетнюю гегемонию «Битлз».



1970 – родился Александр Демидов, актер театра («Квартет И») и кино («О чем говорят мужчины», «День радио», «День выборов»).



1975 – советская космическая станция «Венера-9» совершила мягкую посадку на поверхность Венеры и передала на Землю первые снимки поверхности другой планеты Солнечной системы.



1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея. Неужто понадобилось 350 лет, чтобы признать очевидное? Но как говорится, лучше позже, чем никогда...



1982 – на экранах США появился фильм «Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в роли ветерана вьетнамской войны по прозвищу Рэмбо.



1987 – Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.



2000 – движение Талибан запретило населению Афганистана заниматься спортом по вечерам. То есть, индивидуально, запершись в комнате или личном спортзале, конечно, можно. А сыграть вечерком в футбол, баскетбол и другие командные игры нельзя – верующие отвлекаются от молитвы.



2001 – умер Георгий Вицин, советский и российский актер. Более ста фильмов с его участием мы смотрим и не перестаем смеяться над его непревзойденными героями. Здесь и Бальзаминов из «Женитьбы Бальзаминова» и Тебенков из комедии «Опекун», Хмырь из «Джентльменов удачи», Тютюрин из «Неисправимого лгуна» и конечно же главная роль – это трус из бессмертных комедий Гайдая.



2009 – официальный выход Windows 7.



Именины отмечают: Абрам, Андрон, Афанасий, Максим, Петр, Яков.