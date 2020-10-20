20.10.2020 06:00

День повара: события 20 октября

Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.



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Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник – День повара – отмечают повара и кулинары всего мира. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много, ни мало 8 миллионов членов – представителей поварской профессии из разных стран. Потому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник.

Празднование Международного дня повара в более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме непосредственно кулинаров в организации праздничных мероприятий принимают участие представители органов власти, работники туристических компаний и, конечно, владельцы предприятий общественного питания – от маленьких кафе до известных ресторанов. Они устраивают конкурсы мастерства среди поваров, проводят дегустации и экспериментируют с приготовлением оригинальных блюд.



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Международный день авиадиспетчера установили 20 октября 1961 года, когда в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров.



Этот праздник стал для диспетчеров всего мира возможностью лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.



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А еще 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.



Как и во всем мире, заболеваемость раком молочной железы в Украине растет – в среднем на 1-2% за год – и в настоящее время в структуре онкопатологии женщин рак грудной железы занимает одно из первых мест. Каждые 30 минут в стране обнаруживается новый случай рака молочной железы.



Ежегодно это грозное заболевание забирает жизнь более семи с половиной тысяч женщин по всей Украине (преимущественно в возрасте 30-54 лет) и оставляет сиротами шесть детей ежедневно. Тем не менее, каждую пятую смерть от рака молочной железы можно было бы избежать, если бы пациентка вовремя обратилась к врачу и начала лечение.



К сожалению, именно позднее выявление этого заболевания является одной из главных причин того, что (хотя в мире заметна тенденция к снижению смертности – в среднем на 1% за год) в Украине рост заболеваемости сопровождается высоким уровнем смертности. Рак молочной железы диагностируется в запущенных стадиях у четверти украинских пациенток, и половина из них умирает уже на протяжении первого года после выявления.



Необходимо отметить, что продолжительность нормальной жизни больных раком молочной железы после установления диагноза на начальных стадиях болезни (так называемая нулевая, первая и максимум вторая – а всех стадий существует пять) и правильно проведенного лечения – свыше 25 лет.

Также в этот день…



В 1341 году пострижен в монахи Сергий Радонежский. Решив стать монахом, Сергий передал свою долю наследства младшему брату и вместе со старшим основал Троице-Сергиев монастырь, где в 1353 году стал игуменом. Сергий обладал редким сочетанием таких качеств, как знатность происхождения, нестяжательство, религиозность и трудолюбие.



1480 – началось «стояние на Угре» между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, закончившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига.



1818 – Англия и Америка установили границу между Канадой и США по 49-й параллели.



1854 – родился Артюр Рембо, французский поэт, один из основоположников символизма («Пьяный корабль», «Сквозь ад», «Озарения»).



1868 – в Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.



1891 – родился Джеймс Чедвик, английский физик-экспериментатор, открывший нейтрон (1932 г.), лауреат Нобелевской премии 1935 года.



1894 – бактериологическая станция Харьковского Медицинского Общества начинает производство антидифтерийной сыворотки. «Затем, по мере развития учения о серотерапии и иммунитете при инфекционных болезнях, эта сторона деятельности непрерывно расширялась, и мало-помалу образовалось особое отделение бактериологической станции – Институт по изготовлению лечебных сывороток и вакцин…»



1911 – состоялось первое собрание объединения «Цех поэтов», позже создавшего поэтическое направление акмеизм.



1924 – в Харькове открыта первая в Украине радиостанция.



1935 – в Харькове родился Еремей Парнов, писатель-фантаст, публицист, кинодраматург. Наибольшую известность Парнову принесла трилогия об инспекторе Люсине, в которую вошли романы «Ларец Марии Медичи» (1972), «Третий глаз Шивы» (1975), «Александрийская гемма» (1991, сокращенный вариант под названием «Мальтийский жезл» выходил в 1987-м).



1935 – родился Анатолий Васильев, советский музыкант, джазмен, аранжировщик, основатель ВИА «Поющие гитары».



1953 – В США вышла в свет антиутопия Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту».



1955 – публикация книги «Возвращение короля», последней части «Властелина колец».



1956 – родился Дэнни Бойл, британский режиссер («На игле», «Миллионер из трущоб», «127 часов», «Неглубокая могила», «28 дней спустя»).



1958 – родился Вигго Мортенсен, американский актер, он же Арагорн из «Властелина колец».



1959 – первый полет турбовинтового самолета для авиалиний малой протяженности «Ан-24».



1964 – «Роллинг стоунз» дали первый концерт в Париже. В результате возникших беспорядков было арестовано 150 человек.



1967 – на севере штата Калифорния (США) заснят на видеопленку гигантский снежный человек.



1968 – на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 м 24 см одержал американец Дик Фосберри, придумавший оригинальный способ преодоления планки – спиной к ней. Новый стиль быстро завоевал популярность во всем мире.



1970 – в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».



1971 – родился Снуп Догг, афроамериканский рэпер, продюсер и актер. Больше всего Снуп известен как МС на хип-хоп сцене западного побережья и один из самых талантливых протеже Dr. Dre.



1973 – королева Великобритании Елизавета II открыла здание Сиднейской оперы, признанное одним из самых красивых зданий в мире. В этом здании висит самый большой в мире театральный занавес и установлен самый большой механический орган мира из 10 тысяч 500 труб.



1994 – пассажирский скоростной поезд осуществил первый рейс в тоннеле, проложенном под Ла-Маншем: Лондон-Париж-Лондон.



1998 – открыт информационный интернет-сервер «Кирилл и Мефодий».



2002 – вышел первый выпуск популярной британской передачи Top Gear.



2003 – 40-летний американский безработный из Мичигана Керк Джонс сумел впервые в истории без каких-либо плавсредств спуститься по Ниагарскому водопаду и остаться в живых. Джонс пролетел 50 метров вниз вместе с потоком, на несколько минут скрылся в пучине, а затем вынырнул метрах в ста ниже по течению и зацепился за камни. Там его и подхватили спасатели, с удивлением отметив, что покоритель Ниагары отделался лишь царапинами да синяками. Джонса оштрафовали и навеки запретили ему въезжать в Канаду. Зато к человеку, который от безысходности решился таким отчаянным способом переменить свою жизнь, пришла известность – даже несмотря на то, что его приятель, вызвавшийся заснять прыжок, не смог этого сделать: они с Джонсом выпили перед «делом», и видеокамера пьяному «не поддалась».



Именины отмечают: Иван, Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.