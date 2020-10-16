16.10.2020 06:00

День босса: события 16 октября

Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.



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16 октября прогрессивное человечество отмечает День шефа (босса, начальника).

Принято считать, что идея проведения этого профессионального праздника руководителей всех рангов принадлежит Соединенным Штатам Америки. Большинство интернет-порталов утверждают, что именно американка из города Чикаго Патриция Бэйз Хароски в 1958 году озвучила инициативу о необходимости ежегодно проводить подобный праздник. В том же 1958 году Патриция Бэйз Хароски зарегистрировала «День босса» в Торговой палате США. Возможно, что предпочтение отдают Патриции от того, что именно ее инициатива была впервые услышана официальным лицом, ибо в 1962 году ее идея понравилась губернатору штата Иллинойс, который впервые в мире придал этой дате официальный статус.



Дату 16 октября Патриция Хароски выбрала не случайно: она работала в компании «State Insuranсe» секретарем у своего отца, день рождения которого как раз и был в этот день.



День босса быстро распространился по планете, и сегодня его отмечают не только в США, но и в Европе, Канаде, Великобритании, Австралии и Южной Африке.



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Всемирный день продовольствия, отмечаемый ежегодно 16 октября, предоставляет повод задуматься над тем, что сделано, и что еще предстоит сделать для решения глобальной задачи – избавления человечества от голода.



Тема Дня в 2020 году: Взрастим, накормим, поддержим. Вместе. Наше будущее в наших руках.

За 75 лет со дня основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН мир добился огромных успехов в борьбе с нищетой, голодом и неполноценным питанием. Сельское хозяйство и продовольственные системы прошли большой путь в повышении производительности. И все же слишком много людей остается в уязвимом положении. Свыше 2 млрд человек не имеют регулярного доступа к достаточному количеству безопасной, питательной еды. Пандемия COVID-19 обострила этот вызов, угрожая свести на нет значительные достижения в продовольственной безопасности, питании и средствах существования. Пришло время устранить неравенство и неэффективность, ставшие бедствием для продовольственных систем, экономики и структур социальной поддержки. Сейчас самое время восстанавливать, делая лучше, чем было.

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Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.



А выбор даты обусловлен тем же, что и предыдущий, – 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.



Традиционно, во Всемирный день хлеба во многих странах проходят разнообразные выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, ярмарки, мастер-классы, народные гулянья, а также бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся, благотворительные акции и многое другое. Все желающие могут не только попробовать различные сорта и виды хлеба и хлебобулочной продукции, но и узнать о том, как появился хлеб, его историю и традиции, из чего он сделан, где рос, как выпекается и т.д.



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А еще 16 октября во всем мире принято отмечать Всемирный день анестезии. И вот почему. По историческим данным первую анестезию применили 16 октября 1864 году. Нынче всемирно известный врач-стоматолог Томас Мортон первым провел операцию, применив эфирный наркоз. Ему даже за это установили памятник в США – в Бостоне, а на монументе написали: «До него хирургия во все времена была агонией».



Также в этот день…



В 1799 года Указом императора Павла I от 16 октября, по докладу Святейшего Синода, была основана, как тогда называлась, Слободско-Украинская епархия, которая выделилась из обширной Белгородской епархии. Первым ее епископом стал Христофор (Сулима), немало потрудившийся на благо новоустроенной епархии. С тех пор епархия меняла свое название: в 1836 г. она стала называться Харьковской и Ахтырской, а с 1946 г. носит современное название – Харьковская и Богодуховская.



1847 – впервые опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».



1854 – родился Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, эссеист, масон. Один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, яркая личность того времени, позднее осужденный за «непристойное» (гомосексуальное) поведение и после двух лет тюрьмы уехавший во Францию. Наиболее известен своими многочисленными пьесами («Портрет Дориана Грея», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным»), крылатыми словами и афоризмами.



1854 – родился Карл Каутский, немецкий экономист, историк и публицист, один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии. Отечественной публике известен по большей части как «ну… этот… дьявол», с которым переписывался Энгельс.



1863 – родился Джозеф Остин Чемберлен, английский государственный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1925 года.



1886 – родился Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля.



1888 – родился Юджин О'Нил, американский драматург, Нобелевский лауреат 1936 года.



1918 – гетман Павло Скоропадский издал универсал о возрождении казачества: «Для укрепления силы государства Украинского нашего возродить казачество по всем местам его исторического существования в Украине».



1923 – основана кинокомпания Уолта Диснея.



1946 – приведен в исполнение Нюрнбергский приговор – повешены 10 нацистских главарей.



1947 – родился Иван Дыховичный, советский кинорежиссер. Начинал как актер, после 40 занялся режиссурой («Черный монах», «Прорва», «Копейка», «Вдох-выдох»).



1947 – родился Дэвид Цукер, американский кинорежиссёр («С пистолетом наголо», «Совершенно секретно»).



1958 – родился Тим Роббинс, американский актер («Побег из Шоушенка», «Таинственная река»), режиссер («Мертвец идет»).



1961 – родился Евгений Хавтан, музыкант, лидер группы «Браво».



1962 – родился Дмитрий Хворостовский, оперный певец.



1968 – родился Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль». Кстати, этот день также считается датой основания самой группы (1983 г.).



1978 – Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским и первым неитальянцем на папском престоле с 1523 года, одним из самых молодых понтификов в истории и первым папой славянского происхождения.



1988 – на Центральном телевидении начался показ сериала «Рабыня Изаура», положив начало эре мыльных опер в СССР. Сериал «Рабыня Изаура» установил рекорд, продержавшийся в течение почти 30 лет – он был показан в 79 странах, возглавив телерейтинги во многих государствах, а русский язык обогатился новым словом «фазенда».



2000 – на 80 страницах отчета, представленного во французский Парламент Комиссией по обороне, подробно доказано, что все средства коммуникации от факса до телефонной связи находятся под постоянным прослушиванием шпионской сети США под кодовым названием «Эшелон». В первую очередь объектами наблюдения становятся европейские компании, конкурирующие с компаниями США.



Именины отмечают: Денис, Иван, Павел, Петр, Ядвига.