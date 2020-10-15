15.10.2020 06:00

День чистых рук, или 15 октября в истории

ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.



// Facebook

Эксперты не раз заявляли, что привычка мыть руки, которая считается очень банальной, может спасать тысячи детских жизней ежедневно. Особенно высока смертность «из-за грязных рук» в Азии и Африке. Именно поэтому ООН и, в частности, ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание на необходимость приучить детей к этой простой процедуре.

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Всемирный день сельских женщин призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Оказывается, женщины, которые живут в селе, составляют четвертую часть всего населения нашей планеты. Благодаря сельским женщинам это самое сельское хозяйство развивается и живо по сей день.



В Украине таких женщин свыше 8 миллионов, около 40% сельских женщин Украины имеют высшее образование (для сравнения – треть сельских женщин мира вовсе неграмотные), из около 40 тысяч фермерских хозяйств Украины каждое шестое возглавляет женщина. В селе проживает подавляющее большинство многодетных семей и матерей-героинь Украины. В феврале 2001 года была созданная Всеукраинская общественная организация «Союз сельских женщин Украины». Инициативу подали Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Черкасская, Киевская областные ячейки организации. Главная задача организации: содействие развитию сельскохозяйственного производства и созданию условий для удовлетворения и защиты экономических, творческих, социальных и других общих интересов сельских женщин, а также восстановление покинутых сел, развитие предпринимательской деятельности на селе, привлечение женщин и мужчин сельской местности к участию в деятельности власти и местного самоуправления и т.п.



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Международный день белой трости – не праздник. Это – своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Международный день Белой трости – символа незрячего человека – был установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых.



Также в этот день…



В 70 году до н. э. родился Вергилий, римский поэт.



1581 – в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет – «Комичный балет королевы».



1582 – католическая Европа проснулась с новым календарем, введенным Папой Григорием XIII. В Италии, Испании, Польше и Португалии за 4 октября этого года последовало сразу 15 октября. В других странах новый календарь ввели позднее.



1666 – английский король Чарльз II ввел новую моду – впервые надел жилет.



1814 – родился Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт.



1844 – родился Фридрих Ницше, немецкий философ («Так говорил Заратустра», «Воля к власти», «По ту сторону добра и зла»).



1897 – родился Илья Ильф (настоящее имя Иехиел-Лейб Файнзильберг), писатель («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»)



1908 – Королевский хирургический колледж в Англии принимает решение разрешить женщинам получение лицензии на право работы зубными хирургами.



1917 – по обвинению в шпионаже в пользу Германии была расстреляна Мата Хари (настоящее имя Маргарета Гертруда Целле), исполнительница экзотических танцев, куртизанка и одна из самых известных шпионок периода Первой мировой войны. Перед расстрелом отказалась надеть на глаза повязку и послала воздушный поцелуй своим палачам.



1920 – родился Марио Пьюзо, американский писатель итальянского происхождения, автор романа «Крестный отец».



1926 – в Киеве открыт Русский драматический театр (ныне имени Леси Украинки).



1948 – родился Иван Гаврилюк, украинский актер («Кармелюк», «Горы дымят»).



1948 – родился Крис де Бург (настоящее имя – Кристофер Джон Дэвисон), ирландский музыкант и композитор.



1959 – в Мюнхене агент КГБ убил Степана Бандеру.



1961 – родился Вячеслав Бутусов, российский музыкант, лидер групп «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер».



1964 – вступил в строй самый большой в мире нефтепровод «Дружба».



1968 – в университете Суррея состоялось первое выступление Led Zeppelin.



1976 – родился Николай Басков, певец.



1981 – основана американская метал-группа Metallica.



1999 – основана российская фолк-рок-группа «Мельница».



2000 – в Париже на Монмартре открыли «Стену Любви», на которой на 311 языках написано «Я тебя люблю». Есть также надписи, выполненные с использованием шрифта Брайля для слепых и на языке знаков. Площадь Стены составляет 40 кв. м.



2000 – испанские ученые проанализировали большинство из существующих видов спорта на предмет полезности и пришли к неутешительному выводу: ни один из них не является однозначно безвредным. Эти исследования натолкнули ученых на мысль, что для женщин лучшим видом спорта является секс.



2007 – компания Intel заявила о разработке нового процессора для мобильных применений – Intel Atom.



Именины отмечают: Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.