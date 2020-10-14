14.10.2020 09:00

День защитника Украины: события 14 октября

Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.



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О желании перенести празднование Дня Защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи на День Независимости Украины в 2014 году.

А 14 октября 2014 года подписал соответствующий указ.



«С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности постановляю установить в Украине праздник – День защитника Украины, который будет отмечаться ежегодно 14 октября», – говорится в указе № 806/2014, опубликованном на сайте Президента.



В то же время указ, устанавливающий Днем защитника Отечества 23 февраля, признан утратившим силу.



А 5 марта 2015 года Верховная Рада сделала День защитника Украины 14 октября выходным днем.



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14 октября православные отмечают один из великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы.



В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 910 году. На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, вобрав в себя многие обряды древнеславянских осенних празднеств в ознаменование окончания полевых работ. Праздник издавна связывали с началом зимы и посвящали ему поговорки: «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до обеда – осень, а после обеда – зимушка-зима». Именно в этот день крестьяне начинали конопатить избы, ведь, по народной примете, снег на Покров – предвестник снежной и холодной зимы. В старину с Покрова начиналось время свадеб. Говорили: какая из девушек раньше в этот день свечку в церкви поставит, та и замуж раньше выйдет.



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К Покрову Пресвятой Богородицы приурочен День украинского казачества. Этот праздник учрежден в 1999 году, «учитывая историческое значение и заслуги Украинского казачества в утверждении украинской государственности и существенный вклад в современный процесс создания государства».

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А еще 14 октября – Всемирный день стандартов. Именно в этот день 1946 года в Лондоне в помещении Института гражданских инженеров открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало учреждение новой Международной организации по стандартизации – ISO (от греческого слова isos – равный).



Эта международная дата призвана обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе



Тема Дня 2020 года: «Защита планеты стандартами».



Быстрый рост населения и широкая урбанизация требуют ответственного использования ограниченных ресурсов. Чтобы уменьшить воздействие человека на нашу планету, нам нужна политическая воля, конкретные действия и правильные инструменты. Международные стандарты, подготовленные IEC, ISO и ITU, учитывают проверенные временем решения технических проблем. Они помогают обмениваться опытом и экспертными ноу-хау как в развитых, так и в развивающихся странах. Стандарты охватывают все аспекты экономии энергии, качества воды и воздуха. Они устанавливают стандартизированные протоколы и методы измерения. Их широкое использование помогает снизить воздействие промышленного производства и технологических процессов на окружающую среду, способствует повторному использованию ограниченных ресурсов и повышает энергоэффективность.



Также в этот день…



В 1843 году впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона. Случилось это на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона был использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в церкви св. Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Однако широкую популярность этот марш приобрел через 15 лет – после исполнения его 25 января 1858 года на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.



1851 – в Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер – одно из крупнейших информационных агентств мира.



1890 – родился Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, американский военный и государственный деятель, Президент США (1953–1961 гг.) (ум. 1969).



1912 – родился Лев Гумилев, русский историк-этнолог, философ, поэт, переводчик с фарси («Великая степь», «Поиски вымышленного царства», «Хунны в Азии и Европе», «Ритмы Евразии»), сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.



1921 – в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор Украинской автокефальной православной церкви.



1927 – родился Роджер Мур, английский актер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда («Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983), «Вид на убийство» (1985)).



1934 – родился Михаил Козаков, российский актер («Здравствуйте, я ваша тетя!», «Человек-амфибия») и режиссер («Безымянная звезда», «Покровские ворота»).



1940 – в Харькове родился Лесь Сердюк. В 1961 г. окончил Харьковский театральный институт. В 1961–64 – актер Харьковского академического украинского драматического театра им. Т. Г. Шевченко, в 1964–65 – Рижского ТЮЗа, в 1966–70 – Киевского академического театра русской драмы им. Леси Украинки, с 1970 – Киевской киностудии им. А. Довженко.



1942 – создана Украинская повстанческая армия (УПА).



1946 – родился Дэн Маккафферти, лидер шотландской рок-группы «Nazareth».



1946 – родился Павел Чухрай, советский и российский режиссер («Вор», «Водитель для Веры»).



1962 – американский самолет-разведчик обнаруживает советские ракеты на Кубе, начало Карибского кризиса.



1963 – родился Валентин Юдашкин, российский модельер.



1964 – был смещен со всех постов Никита Хрущев. Генеральным секретарем КПСС и главой СССР стал Леонид Брежнев. «Отстранение Хрущева не было просто сменой руководства, а явилось началом нового периода в жизни страны, – напишут позже историки. – Теперь уже никто не сомневается, что именно в октябрьские дни 1964 года начался период неосталинской реставрации со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями экономической, социальной и духовной жизни общества. Именно в те дни силы торможения и попытались взять реванш за XX съезд, задержав на несколько десятилетий развитие страны...»



1980 – родился Бен Уишоу, британский актер («Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас»).



1989 – родилась Миа Васиковска, австралийская актриса польского происхождения («Джейн Эйр», «Алиса в стране чудес»).



1993 – принята конституция Крыма.



1997 – в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта «Даная», которая 12 лет находилась на реставрации после того, как психически неуравновешенный посетитель облил ее кислотой.



2001 – в Ровно открыт памятник Симону Петлюре.



2012 – австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок из стратосферы (т.е. из космоса), с высоты около 39 км. Прыжок завершился благополучно – экстремал приземлился живой и здоровый в заданном месте – в окрестностях города Розуэлл штата Нью-Мексико (США).



Именины отмечают: Александр, Алексей, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Иван, Михаил, Николай, Роман, Федор.