13.10.2020 06:00

13 октября – день по уменьшению риска бедствий

Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.



// Facebook



Цель Дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.



Тема Дня 2020 года: Снижение экономических потерь в результате стихийных бедствий.



Кампания этого года направлена на повышение информированности широкой общественности о важности снижения экономических потерь в результате стихийных бедствий — цели в рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий.



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13 октября в мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров. Он отмечается с 2011 года, и традиционно женщины празднуют, выкладывая в социальные сети фотографии без бюстгальтеров.



Цель праздника – повысить осведомленность женщин о проблеме рака груди и избавиться от закрепощающих стандартов в одежде.



Также в этот день…



1307 – французский король Филипп Красивый приказал арестовать всех членов католического духовно-рыцарского ордена тамплиеров (храмовников) и конфисковать их имущество. Тамплиеры были обвинены в ереси, многие подвергнуты жестоким пыткам.



1865 – умер Петр Петрович Гулак-Артемовский, украинский писатель.



1884 – Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Споры вокруг этого предложения шли весьма долго, ведь имелось еще 10 «альтернативных» меридианов (в частности, Парижский, Кадисский, Пулковский), а делегаты от России настаивали, что «главный меридиан» должен быть «нейтральным», то есть не принадлежать какой-нибудь одной державе. Дело удалось решить, только когда представитель Канады огласил статистику: 72% мирового коммерческого флота уже использовали Гринвич.



1900 – вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».



1914 – американец Гаррет Морган запатентовал противогаз.



1923 – столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.



1933 – родился Марк Захаров, русский кинорежиссер, главный режиссер театра Ленком («Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви»).



1934 – родился Савелий Крамаров, комедийный киноактер («Неуловимые мстители», «Джентльмены удачи»). В киношедевре Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" герой Крамарова произнесет свое тривиальное: "Не вели казнить!" и обессмертит славу заморской баклажанной икры.



1956 – родился Крис Картер, американский сценарист и продюсер, наиболее известный как создатель телесериала «Секретные материалы», в котором он несколько раз играл роль агента ФБР.



1966 – родился Максим Мошков, классик российского Интернета, составитель наибольшей сетевой библиотеки – Библиотеки Мошкова.



1971 – родился Саша Барон Коэн, британский комик («Борат», «Бруно», «Диктатор»).



1975 – На экранах появился сантехник Афоня Борщев, которого кто только ни брался перевоспитывать! В комедии Георгия Данелия «Афоня» играли Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Савелий Крамаров. Там же фоном впервые прозвучала музыка группы «Машина времени».



1990 – в харьковский телеэфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем ЗАО РТК «Тонис-Центр». Так в Харькове родилось украинское негосударственное телевидение.



1997 – гонщик из Великобритании Энди Грин на своем автомобиле с двумя турбореактивными двигателями превышает скорость звука, достигнув скорости 1229,8 км/ч.



2006 – Пан Ги Мун утвержден в должности генерального секретаря ООН.



Именины отмечают: Александра, Леонид, Матвей, Михаил, Эдуард.