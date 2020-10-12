12 jrnzmhz

12.10.2020 09:00

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12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.



Основные цели этого Дня – привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.



Артрит – серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничении движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Причины появления болезни различны – нередко артрит возникает при повторяющихся легких травмах, открытых или закрытых повреждениях суставов, при частом физическом перенапряжении или при генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита провоцируют вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка и даже чрезмерное курение.



В группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек – от младенца до старика. Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают работоспособных жителей планеты – в возрасте от 30 до 50 лет. Кстати, женщины страдают этим заболеванием в 5 раз чаще мужчин.



И хотя причины развития артритов разнообразны, врачи едины во мнении, что лучшее средство от артрита – это профилактика. Снизить риск развития данных болезней можно, следуя нескольким простым советам: чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, не пренебрегать физическими упражнениями и правильным питанием. И всё это – не зависимо от возраста и рода занятий человека. Ведь давно не секрет, что от общего физического состояния и душевного равновесия зависит способность организма сопротивляться болезням.



Также в этот день...



В 1492 году итальянский мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом свете на острове острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой «открытия Америки». В 1937 году президент Рузвельт объявил 12 октября Днем Колумба, а позднее, с 1971 года он отмечается каждый второй понедельник октября. Как обычно, американцы отличились и в этом. Даже дату своего открытия решили сделать «удобной», чтобы выходные были длиннее.



1428 – началась осада англичанами Орлеана. Продолжавшаяся семь месяцев осада города стала поворотным пунктом в Столетней войне между Англией и Францией и прославила имя Жанны д'Арк.



1810 – первый Октоберфест: жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы фон Заксен-Хильдбургхаузен.



1884 – испанцами основан самый южный город Земли – Ушуайя.



1923 – в Женеве подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий и торговли ими. Но определение, что считать порнографией, дано не было.



1931 – состоялось торжественное открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду в Рио-де-Жанейро, считающейся символом города.



1935 – родился Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).



1957 – на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».



1960 – состоялось знаменитое выступление Никиты Хрущева на Ассамблее ООН с обещанием показать Западу «Кузькину мать». Никита Хрущев стучал своим башмаком по трибуне во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, доказав, что мы можем всех не только шапками забросать. Председательствующий, пытаясь навести порядок в зале, сломал молоток.



1964 – ракета-носитель «Восход-1» запущена с космодрома Байконур. Впервые осуществлен полет многоместного корабля, также впервые полет осуществлялся без скафандров.



1966 – родился Алексей Кортнев, музыкант, автор песен, создатель и солист группы «Несчастный случай».



1968 – в Мехико открылись XIX Олимпийские игры. Необычные условия проведения игр (высокогорье) стали причиной выдающихся рекордов и мини-трагедий, когда спортсмены теряли сознание во время состязаний, требующих выносливости.



1968 – родился австралийский киноактер Хью Джекман – Росомаха и Ван Хельсинг в одном флаконе.



1971 – на Бродвее прошла премьера рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».



1999 – в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.



2002 - В Москве в театральном центре на Дубровке во время спецоперации по уничтожению террористов и освобождению заложников отравлен 128 человек.



2003 – Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок «Формула-1» 6-кратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов (5) Х.-М. Фанхио, державшийся с 1957 года. (Рекорд был не только непревзойденным, но и неповторенным – вторым 5-кратным чемпионом стал сам Шумахер в предыдущем, 2002 году.)



2010 – близ города Марганец Днепропетровской области произошло крупнейшее ДТП в истории независимой Украины. В результате столкновения пассажирского автобуса с двухсекционным электровозом погибли 45 человек.



Именины отмечают: Иван, Феофан.