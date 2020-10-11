11.10.2020 09:00

День девочек и борьбы с ожирением: события 11 октября

Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.



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ООН, учредившая этот праздник, призывает обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, испытываемые девочками во всем мире, связанном непосредственно с их принадлежностью к женскому полу. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия, и принудительного замужества в детском возрасте.

Первый День отмечался в 2012 году и был призван обратить внимание общественности на проблему ранних браков.



Тема Дня 2020 года: Мой голос, наше равное будущее



Прогресс, достигнутый девочками-подростками, не поспевает за теми реалиями, с которыми они сталкиваются сегодня, и пандемия усугубила многие из проблем в данной области. В этом году в рамках темы «Мой голос, наше равное будущее» есть возможность продемонстрировать, что девочки-подростки пытаются добиться перемен путем активного участия в общественной и политической жизни своих стран.

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11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Об этом сообщается на странице Европейского регионального отделения Всемирной организации здравоохранения.



Если 20-30 лет назад проблема ожирения являлась темой обсуждения отдельных людей, заботящихся о здоровом образе жизни и ведущих его, а также врачей-диетологов, то сегодня ожирение и рост числа людей с избыточным весом превратились в одну из серьёзных угроз для здоровья человечества, которую нередко ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями.



В действительности ожирение – это преимущественно одно из последствий нарушения здорового образа жизни человека, приводящее к дальнейшим осложнениям и становящееся причиной других серьёзных заболеваний.



ВОЗ ещё в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствия ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.



На страницах Интернета можно встретить информацию о том, что существуют Дни борьбы с ожирением, отмечаемые не только 11 октября, но и 25 мая, и 26 ноября, однако именно 11 октября стал Всемирным, поскольку провозглашался Всемирной организацией здравоохранения.



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Ежегодно во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника.



Праздник появился в украинском официальном календаре в 1998 году, после того как 9 октября 1998 года второй президент Украины Леонид Данилович Кучма поддержал инициативу Союза художников Украины и подписал Указ N 1132/98 «О дне художника».



Украинским мастерам изобразительного искусства принадлежит множество шедевров, которые, стали частью золотого фонда мирового культурного наследия.



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Еще один «скользящий» праздник – День работников санитарно-эпидемиологической службы – установлен Указом Президента от 5 октября 2004 года.



Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины уже более 80 лет является эффективной составляющей области здравоохранения, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере профилактической медицины, стоит на страже здоровья и трудоспособности людей, защищает их от опасных инфекционных заболеваний.



Также в этот день...



В 1521 году римский папа Лев X присвоил королю Англии Генриху VIII титул «Защитник веры» за королевский памфлет, направленный против Мартина Лютера. Когда же король из-за брачных проблем порвал с Ватиканом, другой папа – Павел III – лишил короля почетного титула, но не тут-то было: английский парламент восстановил понравившийся королю титул, и он до сих пор фигурирует в полном королевском титуле.



1881 – американец Дэвид Хендерсон Хьюстон запатентовал первую фотопленку для фотоаппарата. Конечно, можно возразить, мол, нынче в распоряжении цивилизации цифровые фотокамеры. Но ей-богу, не скоро умрут пленки. А уж память о них – останется навсегда. В музеях, архивах и названиях произведений.



1885 – родился Франсуа Мориак, французский писатель, нобелевский лауреат 1952 года.



1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.



1891 – в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом «Скансен».



1894 – родился Борис Пильняк, русский писатель («Повесть непогашенной луны», «Расплеснутое время»).



1919 – впервые завтрак в самолете предложила компания «Хендли Пейдж Трэнспорт». Корзинка со «вторым завтраком» стоила три шиллинга за порцию.



1922 – Лев Троцкий на съезде комсомола призвал молодежь «грызть гранит науки» – и ныне этот эпитет известен всем школьникам и студентам.



1942 – родился Амитабх Баччан, индийский актер («По законам чести», «Затянувшаяся расплата»).



1949 – принят первый Международный кодекс медицинской этики. Сделано это было на 3-й Генеральной Ассамблее Всемирной медицинской ассоциации. Важнейшие принципы, закрепленные в документе, гласили: врач должен принимать решения исключительно в интересах больного и ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента.



1963 – родился Игорь Верник, актер театра и кино, ведущий, шоумен.



1976 – родилась Эмили Дешанель, американская киноактриса, продюсер, наиболее известная главной ролью в телесериале «Кости».



1985 – родилась Мишель Трахтенберг, американская актриса («Загадочная кожа», «Евротур», «Папе снова 17»).



1994 – в России произошел так называемый «черный вторник», когда на торгах ММВБ курс доллара «подпрыгнул» сразу на 845 пунктов.



1999 – во Франции избрана новая Марианна – женщина, чей облик должен будет представлять символ республики. Ею стала известная топ-модель Летиция Каста, которая была отобрана среди прочих претенденток мэрами французских городов.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Демьян, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.