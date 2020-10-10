10.10.2020 09:00

COVID-19 и психическое здоровье: события 10 октября

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.



// who.int

День психического здоровья создан, чтобы привлечь внимание к распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

В этом году Всемирный день психического здоровья приходится на период пандемии COVID-19, резко изменившей нашу повседневную жизнь. Прошедшие месяцы стали проверкой на прочность для работников здравоохранения, которые несмотря на многочисленные трудности продолжают помогать больным и каждый день приходят на работу, опасаясь принести инфекцию домой; для учащихся, которым пришлось перейти в режим домашнего обучения, почти не общаясь с преподавателями и сверстниками и не понимая, что их ждет в будущем; для работающих людей, которые рискуют лишиться источников средств к существованию; для огромного числа людей, попавших в ловушку нищеты или гуманитарных кризисов и почти не защищенных от COVID-19; и наконец, для людей, страдающих психическими расстройствами, многие из которых как никогда остро чувствуют социальную изоляцию. И это не говоря уже о людях, переживающих боль утраты своих близких, нередко не сумевших даже попрощаться с ними.

Уже ощущаются экономические последствия пандемии: компании увольняют сотрудников в попытке спасти бизнес, а многие из них просто закрываются.

Опыт прошлых чрезвычайных ситуаций учит нас тому, что людей, нуждающихся в психиатрической и психосоциальной помощи, в ближайшие месяцы и годы станет значительно больше. Сейчас как никогда важно вкладывать средства в развитие национальных и международных программ по охране психического здоровья, которые уже на протяжении многих лет страдают от хронического недофинансирования.

Именно поэтому цель кампании по случаю Всемирного дня психического здоровья в этом году состоит в наращивании капиталовложений в охрану психического здоровья.

* * *



В Украине сегодня отмечают День работников стандартизации и метрологии.



Этот праздник появился в украинском официальном календаре в 2002 году, после того, как 8 октября того же года президент Украины подписал Указ «О Дне работников стандартизации и метрологии».



В Украине действует Закон «О стандартизации», который устанавливает правовые и организационные основы стандартизации и направлен на обеспечение единой технической политики в этой сфере.



Закон гласит, что целью стандартизации в Украине является обеспечение безопасности для жизни и здоровья человека, животных, растений, а также имущества и охраны окружающей среды; создание условий для рационального использования всех видов национальных ресурсов и соответствия объектов стандартизации своему назначению; содействие устранению технических барьеров в торговле.



К слову, указ издан в 101 годовщину открытия (8 октября 1901 года) по инициативе великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева в Харькове первой в Украине поверочной палатки для выверки и клеймения торговых мер и весов.



* * *



Дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью, или как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.



В течение 1990-2000 годов в Украине смертная казнь существовала «как исключительная мера наказания». Осуществлялась она в виде расстрела. Такой вид наказания можно было получить за особо опасные преступления против государства, против жизни, правосудия, за военные преступления. Такое решение мог принять только Конституционный Суд. Сначала на выполнение таких приговоров был наложен мораторий.



В 1999 году активно заговорили о том, что смертная казнь противоречит Конституции Украины. Поэтому за год ее официально отменили. И смертная казнь исчезла из Уголовного кодекса.

* * *

С 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в год: каждую вторую субботу мая и октября.



Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.



Еще в 1918 году был подписан «Международный договор о перелётных птицах», не решающий, однако, проблем, связанных с миграцией птиц.



Почти каждый десятый вид перелётных птиц находится под угрозой вымирания.



В наши дни Всемирный день мигрирующих птиц — это глобальная экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.



Хотя этот праздник считается международным, в основном мероприятия, связанные с этим днем, проводят в Северной Америке. Целью праздника является обращение внимания общества на глобальные экологические изменения, которые разрушают экосистемы ареала (зимнего и летнего) перелётных птиц, а также возвращение природных условий, привычных видам перелётных птиц для размножения, перелёта, высиживания яиц.



Тема 2020 года «Птицы связывают наш мир» подчеркивает важность сохранения и восстановления целостности мест обитания мигрирующих птиц, которые необходимы для их выживания и благополучия. Мигрирующие птицы связывают различные местообитания по всему миру и зависят от их экологического состояния.

Также в этот день...



10 октября 1503 года монахами Кремля впервые была получена русская водка. Причем, водку, которую сейчас пьют во всем мире, первоначально использовали исключительно как антисептик. По легенде, первым производителем водки на Руси стал монах Чудова монастыря Исидор. Именно ему приписывается авторство создания абсолютно нового крепкого алкогольного напитка. Оригинальность напитка заключалась в том, что его производили только на основе зернового сырья. Именно зерновая, ржаная водка – эксклюзивный напиток русского государства.



1731 – родился Генри Кавендиш, английский физик и химик, открывший формулу воды и измеривший вес Земли.



1813 – родился Джузеппе Верди, итальянский композитор. Оперы «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата» составили знаменитое «трехзвездие» композитора.



1861 – родился Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, океанограф, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.



1863 – родился Владимир Обручев, геолог, географ, писатель («Земля Санникова»).



1865 – американец Джон Уэсли Хайятт патентует биллиардный шар. Он первым нашел замену использовавшимся до того исключительно шарам из слоновой кости и выиграл 10 000 долларов в проводившемся конкурсе.



1932 – в Запорожье состоялся торжественный пуск ДнепроГЭСа им. В.И. Ленина.



1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР проводится ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.



1933 – в Соединенных Штатах поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.



1963 – вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.



1969 – родился Алексей Кравченко, советский и российский актер театр и кино («Иди и смотри», «Звезда», «Каникулы строгого режима», «Мама»).



1976 – грек Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию длиной в 42 км 195 м за 7 часов 33 минуты. И, хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял в ином: возраст марафонца превышал 98 лет. И это не предел: его собрат по увлечению, британец Бастер Мартин, пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год!



1996 – Приватбанк совместно из Visa International начал выпуск отечественных пластиковых карточек Visa.



1999 – в первом в истории профессионального бокса поединке мужчины и женщины победила американка Маргарет Макгрегор (36 лет, 165 см, 58,5 кг, 3 победы в трех профессиональных поединках). Ее соперником был канадец колумбийского происхождения Лои Чоу (34 года, 157 см, 56 кг), который за свою спортивную карьеру (он был и штангистом, и жокеем) провел всего два боя и оба проиграл. Четырехраундовый бой прошел без эксцессов, и победа по очкам была отдана представительнице прекрасного пола. Оба участника этого «аттракциона» получили по 1500 долларов.



2007 – в Интернете стал доступен для скачивания новый альбом Radiohead под названием In Rainbows – первый музыкальный альбом, официально продающийся через Интернет, причем сумму платежа определяет каждый человек индивидуально в неограниченных рамках (фактически можно скачать запись бесплатно).



Именины отмечают: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Зинаида, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.