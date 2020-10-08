08.10.2020 06:00

День юриста : события 8 октября

День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.



// Facebook

Профессиональный праздник людей, вся жизнь которых подчинена лозунгу «Знать право, служить праву, защищать право», отмечается с 1997 года.

Для украинского общества, как и для населения любой страны, профессия юриста очень важна, ведь именно на правоведческое сообщество возлагаются надежды и задачи утверждения принципа верховенства права, усовершенствования украинского законодательства, усиления правовых гарантий защиты различных слоев населения и повышения правосознания и правовой культуры украинцев.



Юристы считают, что с государством все в порядке, если его основной Закон – Конституция – не ограничивает права и свободы граждан, а, напротив, увеличивает зону этих свобод. А задача самих юристов служить закону и стоять на защите этих прав и свобод.

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Ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения.



По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 284 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 39 миллионов не видят вовсе. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Около 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения.



В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у офтальмолога.

Также в этот день...



В 1818 году англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.



1871 – из-за коровы, сбившей фонарь в сарае, выгорел весь центр Чикаго, более 300 человек погибло (самый разрушительный пожар в истории США).



1871 – родился Иван Поддубный, легендарный борец, оставивший ковер в возрасте 70 лет.



1886 – открыта Харьковская общественная библиотека (ныне имени Короленко). В трехкомнатном флигеле на Николаевской площади (сейчас пл. Конституции) читателей обслуживали пятеро служащих; фонд насчитывал 1700 экземпляров изданий.



1892 – родилась Марина Цветаева, великая русская поэтесса. Она жила как бы в двух жизнях. Одна жизнь была обычная, земная, женская. Другая – скрытая от всех, – жизнь ее духа, ее творчества. То, что сосуществует в натуре каждого человека: рациональное (умственное) начало, и иррациональное (интуитивное), – сосуществовало, разумеется, и в гениальной личности Цветаевой. Она обладала глубоким аналитическим умом, ясной, четкой памятью, неоспоримой, твердой логикой. Но «иррацио» – мир ее творчества – был для нее главное.



1896 – впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.



1906 – в Лондоне парикмахер Карл Несслер запатентовал способ и устройство для завивки волос под названием Dauerwelle (нем. «длительная волна»), по-русски – перманент, шестимесячная или химическая завивка. Тогда волосы клиентки завивали на дюжину бигуди общим весом около 9 килограммов и фиксировали в таком положении на протяжении 6 часов.



1911 – родился Марк Бернес, советский актер кино и исполнитель песен. Один из наиболее известных артистов советской эстрады, выдающийся русский шансонье.



1920 – родился Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст, известный прежде всего, как автор цикла «Хроники Дюны».



1926 – родилась Луиза Хей, американский психолог с мировым именем, автор уникальной методики работы над собой по формуле «Я люблю себя», автор большого количества бестселлеров по мотивации.



1926 – состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче «Славия» (Прага) – МТК (Будапешт)).



1931 – родился Юлиан Семенов, русский писатель, автор политических детективов.



1936 – родился Леонид Куравлев, русский актер («Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», «Начало», «17 мгновений весны»)



1938 – расстрелян украинский писатель, бандурист Игнат Хоткевич.



1939 – родился Пол Хоган, австралийский киноактер («Крокодил Данди»).



1943 – родился Чеви Чейз (настоящее имя – Корнелиус Крейн Чейз), американский киноактер («Три амигос», «Исповедь невидимки», «Европейский отпуск»).



1949 – родилась Сигурни Уивер, американская актриса, прославившаяся ролью лейтенанта Рипли, бесстрашно расправившейся с Чужими.



1954 – родился Майкл Дудикофф, американский киноактер («Американский ниндзя»).



1960 – родился Дмитрий Крюков, создатель первого русского поисковика Rambler.



1961 – в Переяславле-Хмельницком открыт памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.



1967 – впервые применены трубки для определения алкоголя у водителей.



1968 – «Битлз» при записи «Белого альбома» впервые использовали женский голос (Йоко Оно).



1970 – Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».



1970 – родился Мэтт Дэймон, американский актер («11 друзей Оушена», «Идентификация Борна», «Отступники», «Заражение»).



1991 – принят Закон «О гражданстве Украины».



2000 – Ясир Арафат отдал приказ восстановить разрушенную и оскверненную палестинцами иудейскую святыню – гробницу святого Иосифа в городе Наблусе.



Именины отмечают: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.