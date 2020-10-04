04.10.2020 09:00

День учителя, национальный: события 4 октября

День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.



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Дата праздника установлена соответствующим Указом Президента Украины от 1994 года.

Поскольку он всегда является выходным днем, то в школах ученики поздравляют педагогов в пятницу, или субботу, предшествующую празднику.



В преддверии праздника в школах проводятся торжественные мероприятия. Особенно популярным является «день самоуправления», когда ученики дают возможность передохнуть своим учителям и сами проводят уроки.

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Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.



Празднование Дня животных связано с именем святого Франциска Ассизского – покровителя священных животных, которого почитают в католических странах.



Всемирный день защиты животных впервые стали отмечать в 1931 году как способ привлечь внимание к бедственному положению вымирающих видов. С тех пор этот день превратился в день чествования всех животных мира, независимо от национальности, религии, вероисповедания или политических взглядов тех, кто отмечает этот день.



В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем 60 странах мира.



Установлено, что каждый миллион лет вымирает 9 процентов всех биологических видов. Другими словами, каждый год исчезает от одного до пяти видов живых существ. наше время темпы вымирания увеличились в пять раз.



Сегодня в мире существует много вещей, угрожающих будущему животных, для которых наша планета является домом. Каждый день мы сталкиваемся с чрезмерным потреблением природных ресурсов, уничтожением заболоченных и лесных территорий ради новых строительных площадок, с тем, как места обитания животных разделяются строящимися дорогами. К тому же незаконная торговля дикими животными и браконьерство стирают с лица земли целые популяции животных.



Причем это касается защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращение с ними в последние годы становится все больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные – это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее члены.

Также в этот день...



В 1582 году папа римский Григорий XIII объявил, что следующий день будет не 5, а 15 октября. Таким образом в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый стиль).



1675 – знаменитый голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.



1800 – в Луганске была запущена первая доменная печь в Украине.



1816 – родился Эжен Потье, французский поэт, автор «Интернационала».



1872 – умер Владимир Даль, российский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря.



1895 – родился Бастер Китон, американский комедийный актер, снявшийся в фильмах «Генерал», «Этот безумный, безумный мир», «Сансет-бульвар».



1911 – в Лондоне пущен в строй первый эскалатор.



1916 – родился Виталий Гинзбург (ум. 2009), выдающийся советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года.



1925 – родился Марлен Хуциев, советский режиссер театра и кино, сценарист, актер («Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Был месяц май»).



1946 – родилась Сьюзан Сарандон (настоящее имя Сюзан Абигейл Томалин), американская актриса, обладательница «Оскара» («Атлантик-сити», «Приговоренный к смерти идет», «Клиент»).



1957 – в СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли. «Спутник-1» был выведен на орбиту 4 октября 1957 года. В этот день радиостанции всего мира прервали свои передачи, чтобы сообщить самую главную новость. Русское слово «спутник» вошло во все языки мира.



1959 – был запущен космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.



1965 – во время первого в истории папства визита папы римского Павла VI в США он издал буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса Христа.



1999 – в США создан центр надзора и контроля за преступностью в Интернете. Обязанность нового центра – обнаружение результатов деятельности хакеров в сети и последующее оперативное извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящей от хакеров угрозы.



Именины отмечают: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.