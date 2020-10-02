02.10.2020 06:00

День улыбки: события 2 октября

Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.



// Facebook

Этим праздником мы обязаны американскому художнику Харви Бэллу. Пик его творчества пришелся на середину прошлого века. Хотя ничем примечательным его работы не отличались: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие...



Но как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Cos. of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий запоминающийся символ – визитную карточку их компании.



Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют смайликом – улыбающуюся желтую рожицу. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании… Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения – буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков!



Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.



А 1 октября 1999 года (который выпал аккурат на пятницу) по инициативе теперь уже бессмертного художника впервые был отпразднован Всемирный день улыбки. Энтузиаст праздника предполагал, этот день непременно должен быть посвящен хорошему настроению.



* * *



Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.



Принцип ненасилия, известный также как ненасильственное сопротивление, отрицает использование физического насилия для достижения социальных или политических изменений. Считается, что существует три основных категории ненасильственных действий: выражение протеста и убеждение (сюда относится, в частности, проведение маршей и пикетов); отказ от сотрудничества; ненасильственное вмешательство (например, блокирование движения или захват помещений без причинения вреда людям). Нередко характеризуемая как «политика простых людей», эта форма социальной борьбы была принята широкими массами населения во всем мире в борьбе за социальную справедливость.



* * *



Сегодня отмечается еще один «молодой» праздник – Международный день социального педагога (он учрежден в мае 2009 года). Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.



* * *



А на Руси в эти дни начинались молодежные вечерки – трофимовские вечерины. Парни и девушки, собравшись вместе за чашкой чая с медом, за шутками и песнями выбирали себе невест и женихов.



Также в этот день...



В 1187 году султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода.



1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреалем.



1608 – голландский оптик Ханс Липперши продемонстрировал первый телескоп.



1836 – Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции. С тех пор все наши прапрапредки автоматически превратились в обезьян.



1869 – родился Махатма Ганди, один из руководителей и идеологов национально-освободительного движения Индии, создатель сатьяграха – философия ненасилия.



1870 – Рим стал столицей объединенной Италии.



1888 – состоялась торжественная закладка нового здания Благовещенского храма в Харькове. Проект был разработан архитектором Харьковского технологического института профессором Михаилом Ловцовым, членом Благовещенского прихода. Финансирование строительства осуществлялось в основном за счет многочисленных пожертвований купцов как харьковских, так и других городов. Храм был открыт в 1901 году. Считается самым большим по размерам Кафедральным собором Восточной Европы.



1904 – родился Грэм Грин, английский писатель («Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты»).



1914 – родился Юрий Борисович Левитан, диктор Всесоюзного радио с 1931 года, диктор Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист РСФСР (1973), народный артист СССР (1980). В годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро. В общем, платиновый голос радиопростора на все века.



1928 – в Мадриде основана организация Опус Деи, получившая широкую известность благодаря роману Дэна Брауна «Код да Винчи».



1946 – была показана первая «мыльная опера» в мире – «Далекий холм». Как ни странно, произошло это вовсе не в Бразилии, а в Соединенных Штатах Америки.



1951 – родился Стинг (настоящее имя Гордон Самнер), английский певец, басист, композитор, бывший лидер группы «The Police».



1991 – компьютерные гиганты «Эппл» и Ай-Би-Эм договорились об объединении.



1997 – официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функцию биологических часов.



2002 – в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор. Он представляет собой самоходную тележку с емкостью из сверхпрочного сплава, в которую загружаются денежные банкноты или ценные бумаги. Благодаря компьютерно-навигационной системе робота можно направить по нужному адресу, назвав имя получателя груза.



Именины отмечают: Алексей, Давыд, Игорь, Константин, Трофим, Федор.