01.10.2020 06:00

1 октября – праздник тех, кто сердцем молод (РЕДПОСТ)

По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.



// Facebook

Цель проведения Дня пожилых людей – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям; обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.

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День музыки был утвержден Международным советом ЮНЕСКО по музыке 1983 году и считается профессиональным праздником всех музыкантов, руководителей оркестров, работников филармоний и музыковедов.



Кто-то из великих сказал, что музыка родилась вместе с человечеством. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен, на которых изображены люди с музыкальными инструментами. Мы уже никогда не услышим той музыки, но когда-то она скрашивала жизнь людей, заставляла их радоваться или печалиться. Музыка обладает огромной силой, она вызывает прекрасные эмоции и чувства. Найдется ничтожно мало людей, равнодушных к ней. Знаменитые композиторы выражали через нее состояние своей души. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.



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1 октября значимо в кругу других календарных дат как Всемирный вегетарианский день.



Вегетарианство в своем современном виде зародилось в Англии, где в 1847 году было основано первое вегетарианское общество (в самой Англии вегетарианство получило распространение под влиянием буддизма, с которым английские колонизаторы познакомились в Индии). Англия и сейчас является страной, где больше всего сторонников вегетарианской диеты – 6% населения этой страны не употребляют мяса.



Основой вегетарианства являются этические принципы – отказ от животной пищи мотивируется тем, что она является источником страдания для живых существ и продуктом убийства. При этом есть более строгие школы, которые пропагандируют употребление в пищу только продуктов растительного происхождения, считая недопустимым не только убийство, но и эксплуатацию животных, и сторонники более мягкого подхода, который разрешает употребление молочных продуктов.



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День сакэ был учрежден Центральным собранием профсоюза виноделов Японии в 1978 году в качестве профессионального праздника. Неслучайно был выбран и день 1 октября: к началу октября созревает новый урожай риса, и у виноделов начинается новый год виноделия.



Сакэ – рисовое вино крепостью примерно в 16–19 градусов в зависимости от сорта. Сортов сакэ существует, образно говоря, бесчисленное количество. Различия существуют не только во вкусе, аромате, прозрачности каждого конкретного напитка, зависящих, в свою очередь, как от мастерства винокуров, так и от качества местной воды и риса.



Различается и культура пития. Одни предпочитают вкушать сакэ из миниатюрных фарфоровых чашечек, другие – из стеклянных бокалов, третьи – из небольших квадратных кадушек, добавляющих к аромату сакэ приятный смолистый запах сосновой живицы. Выбор надлежащей посуды определяется не столько аппетитом пьющего, сколько сортом рисового вина. Летом сакэ пьют охлажденным, в прохладные сезоны года – подогретым до 36 градусов.



Также в этот день...



В 1869 году в Вене выпущены первые почтовые открытки.



1884 – на Вашингтонской конференции принято решение о введении на всей Земле поясного времени.



1926 – Открылся Киевский театр оперы и балета.



1927 – родился Олег Ефремов, русский актер и режиссер. С 1949 по 1956 год Олег Ефремов был актером и режиссером Центрального детского театра, с 1956 по 1970 – создателем и главным режиссером театра «Современник», с 1970 по 2000 год – главным режиссером МХАТа, после раскола театра в 1987 году он руководил МХАТом имени Чехова. Был удостоен трех Государственных премий СССР.



1931 – вступил в строй Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе. Первой продукцией завода были колесные тракторы мощностью 30 л.с. с керосиновым двигателем.



1943 – родился Жан-Жак Анно, французский кинорежиссер («Имя розы», «Медведь», «Любовник»).



1951 – родилась Нина Усатова, русская актриса («Холодное лето 53-го», «Софья Петровна», «Окно в Париж»)



1971 – во Флориде (США) открылось самое большое в мире место развлечений – Дисней-уорлд.



1975 – родилась Чулпан Хаматова, российская актриса театра и кино («Страна глухих», «Гуд бай, Ленин!», «Лунный папа», «72 метра», «Домовой»).



Именины отмечают: Арина, Ирина, Михаил, Софья, Тереза.