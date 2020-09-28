28.09.2020 06:00

День доступа к информации: события 28 сентября (РЕДПОСТ)

Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.



// unesco.org

В 2019 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о введении Международного дня доступа к информации, среди 6 инициаторов резолюции — Украина.



Международный день доступа к информации отмечают ежегодно 28 сентября. Кроме Украины инициаторами резолюции являются Аргентина, Канада, Коста-Рика, Либерия и Сьерра-Леоне.



В рамках Дня 2020 года основное внимание будет уделяться праву на информацию во время кризиса и преимуществам наличия конституционных, законодательных и/или политических гарантий для общественного доступа к информации для спасения жизней, укрепления доверия и оказания помощи в разработке устойчивой политики в течении кризиса COVID-19 и по его прошествии.

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Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный день борьбы против бешенства.

Этот день учрежден по инициативе Всемирного альянса по борьбе с бешенством и призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям.

Бешенство является острой природно-очаговой инфекцией и представляет огромную опасность, как для животных, так и для человека.

Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.), могут также болеть птицы, грызуны, летучие мыши.

Источником бешенства является дикое животное (птица), которое заразилось в природной среде, а также домашнее животное, которое подверглось нападению со стороны другого больного животного (дикого или домашнего). От заболевших животных, происходит заражение человека.

По оценке экспертов ВОЗ это заболевание регистрируется на территориях большинства (167) стран мира и ежегодно уносит жизни 55000 человек - в среднем, один человек каждые 10 минут.

Свыше 10 млн. человек в мире каждый год получают различные повреждения от животных и более 4 млн. человек – специфическую антирабическую помощь.

Также в этот день...

В 1780 году Слободско-Украинская губерния, учрежденная в 1765 году, была преобразована в Харьковское наместничество. Оно делилось на 15 уездов или округов. С востока на запад Харьковское наместничество простирается на 290 верст (граничит с Воронежским на востоке и с Черниговским на западе), а с севера на юг на 350 верст (на севере граничит с Курским наместничеством, с юга с Екатеринославским).

1852 – родился Джон Френч, британский фельдмаршал. Вошел в историю не своими боевыми достижениями, которые были весьма скромны, а тем, что ввел в военную моду китель с накладными карманами – «френч».

1918 – родился Василий Сухомлинский, украинский педагог («Сердце отдаю детям», «О воспитании»).

1924 – родился Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра («Ночь», «Брак по-итальянски», «Сладкая жизнь», «8 с половиной», «Большая жратва»).

1934 – родилась Брижитт Бардо (настоящее имя Камиль Жаваль), французская киноактриса («И бог создал женщину», «Бабетта идет на войну», «Презрение»), секс-символ европейского кино шестидесятых. Теперь она известна как ярая защитница животных и противница тех, кто носит шубы и прочие изделия из меха. Бардо строит приюты для животных, лечит, выхаживает, собирает вокруг себя таких же энтузиастов – ее вилла превратилась в настоящий зоопарк. По опросам общественного мнения во Франции, уже 45 лет входит в сотню красивейших женщин мира.

1936 – родилась Милен Демонжо, французская актриса («Фантомас»).

1939 – министр иностранных дел рейха Риббентроп и Молотов подписали «Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией». Согласно этому договору Польша была разделена между СССР и фашистской Германией.

1968 – родилась Наоми Уоттс, англо-австралийская актриса («Звонок», «Разрисованная вуаль») и продюсер.

1972 – во время телетрансляции хоккейного матча СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен!» (канадцы забросили победную шайбу за 34 секунды до конца игры, выиграв серию игр 6:5).

2009 – индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 найдена вода на Луне.

Именины отмечают: Богдан, Валериан, Иван, Леонид, Макар, Максим, Мария, Марк, Никита, Осип (Иосиф), Порфирий, Степан, Федот, Яков.