27.09.2020 09:00

Всемирный день туризма: события 27 сентября (РЕДПОСТ)

27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.



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В этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, где можно беспрепятственно напиться без риска быть изгнанным всяческими секьюрити!

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Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.



Дата профессионального праздника работников машиностроения и приборостроения закреплена Указом Президента Украины № 361/93 от 8 сентября 1993 года.



В машиностроительном комплексе Украины, который включает более 20 специализированных отраслей, насчитывается свыше 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы. Общее количество работающих — свыше 1 миллиона человек.



В Украине функционирует довольно разветвленная структура транспортного машиностроения, куда входят предприятия по производству тепловозов, вагонов, легковых и грузовых машин и других видов транспорта.



Основными составляющими рынка машиностроительной промышленности Украины является продукция таких отраслей, как транспортное и энергетическое машиностроение, автомобилестроение, а также машиностроение для нефтехимической и химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, станкостроение.

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27 сентября Православная церковь отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день был освещен храм Воскресения Христова, включающий в себя и Гроб Господень, и Голгофу.

По народным поверьям, на Воздвижение птицы «сдвигаются» в отлет, направляясь на зимовку. Змеи и вообще все «гады» в этот день также отправляются на зимовье: они выходят на открытые места или забираются на деревья, чтобы напоследок погреться на солнце, сплетаются в один большой клубок, а затем прячутся под землю, которая затем замыкается до Благовещения (или Юрьева дня).

К 27 сентября приурочено празднование так называемых третьих Осенин. В течение двух недель по народной традиции проводились девичьи вечеринки, или капустницы. Молодежь, переходя из дома в дом, помогала заготавливать на зиму капусту. Рубка капусты – не простая работа, а целый обряд, и совершалась она с разными песнями, сопровождалась угощением по вечерам.

Также в этот день...

В 1540 году папа римский Павел III утвердил устав созданного шестью годами ранее Игнатием Лойолой ордена иезуитов – Общества Иисуса.

1822 – Жан Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке Розетского камня.

1893 – в Джерси-Сити начал издаваться первый украинский печатный орган – газета «Свобода».

1905 – Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?», в которой предлагалось знаменитое E=mc².

1972 – родилась Гвинет Пэлтроу, американская актриса («Семь», «Талантливый мистер Рипли», «Железный человек»).

1977 – первый ток дала первая атомная электростанция Украины – Чернобыльская АЭС.

1978 – родилась Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), украинская певица.

1984 – родилась Аврил Лавин, канадская певица, актриса, парфюмер и дизайнер.

2001 – правительство Норвегии учредило премию за математические исследования – Абелевскую премию. Она названа так в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля, основана правительством Норвегии в 2002 году, и, начиная с 2003 года, ежегодно присуждается выдающимся математикам современности. Денежный размер премии сопоставим с размером Нобелевской премии и, в долларовом эквиваленте, составляет чуть больше миллиона долларов США (в 2008 году около 1.2 млн долларов США). Целью учредителей этой премии было не только поощрение математиков с мировым именем, но и широкая реклама и популяризация современной математики, в особенности, среди молодежи.

Именины отмечают: Иван.