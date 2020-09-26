26.09.2020 09:00

Праздник для полиглотов: события 26 сентября (РЕДПОСТ)

26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.



// facenews.ua

Европейский день языков – праздник молодой. Его возникновение связано с тем, что новое тысячелетие ЮНЕСКО объявило веком полиглотов. И в первый год 21 века произошло и первое празднование «Европейского дня языков». Инициаторами создания такого праздника в свое время выступили Европейская комиссия и Совет Европы.

Не случайно именно сейчас уделяется большое внимание языковому разнообразию. Европейский союз объединяет 27 государств. Но языков, на которых общаются европейцы, гораздо больше. Так, в европейских институтах равноправно используются следующие языки: эстонский, английский, шведский, чешский, болгарский, французский, венгерский, финский, греческий, словенский, датский, словацкий, ирландский, румынский, испанский, португальский, итальянский, польский, латышский, нидерландский, литовский, мальтийский, немецкий. То есть всего 23 официально признанных языка. Но помимо них существует еще порядка 60 региональных языков и языков национальных меньшинств.

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26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья, впервые был отмечен Всемирный День контрацепции. Этот День – долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель – снижение высокого уровня незапланированных беременностей.

Также в этот день...



В 1580 году английский пират Френсис Дрейк завершил второе в мире кругосветное плавание. Плавание продолжалось 2 года и десять месяцев, а Дрейк стал первым капитаном, который не только начал, но и закончил кругосветное плавание. Пиратский рейд Дрейка открыл для англичан и голландцев морские пути, ранее известные только испанцам и португальцам, и резко ухудшил отношения между Англией и Испанией. Испанский посол в Англии требовал примерного наказания пирата, возвращения награбленного во время плавания добра (однажды Дрейк взял на абордаж испанское судно с богатым грузом золота и серебра, подсчет которого длился шесть дней), но королева Елизавета осыпала Дрейка милостями, дала ему титул баронета, открыто гуляла с ним в своем саду и слушала рассказы о его похождениях.

1849 – родился Иван Павлов, физиолог, первый российский нобелевский лауреат.

1877 – в США запатентован фонограф, один из первых приборов для механической записи звука и его воспроизведения; изобретен Т. А. Эдисоном.

1898 – родился Джордж Гершвин (настоящее имя Джейкоб Гершовиц), американский композитор («Порги и Бесс», «Рапсодия в блюзовых тонах»).

1923 – в Харькове родился Александр Александрович Алов (Лапскер), известный советский кинорежиссер, сценарист («Бег», «Как закалялась сталь», «Тегеран-43»).

1932 – родился Владимир Войнович, русский писатель, поэт и драматург («Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Иванькиада», «Москва 2042»).

1934 – родился Олег Басилашвили, актер театра и кино, народный артист СССР («Дни Турбиных», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Сны», даже зачем-то умудрился Воланда сыграть в сериале «Мастер и Маргарита»).

1934 – в Англии спущен на воду океанский лайнер «Queen Mary». Это был первый корабль водоизмещением более 75 000 тонн.

1959 – родился Илья Кормильцев (ум. 2007), российский поэт, переводчик, критик, автор текстов песен и продюсер группы «Наутилус Помпилиус».

1960 – самую длинную речь в истории ООН произнес кубинский лидер Фидель Кастро. Он говорил 4 часа 29 минут.

1961 – в Нью-Йорке с концертом дебютировал американский певец Боб Дилан.

1968 – родился Джеймс Кэвизел, американский актер («Радиоволна», «Страсти Христовы», «Викинги»).

1995 – Украина принята в Совет Европы.



2008 – В Монголии (Цонжин-Болдоге) открыта конная статуя Чингисхана – крупнейший из памятников Чингисхану в Монголии и крупнейшая конная статуя в мире.

Именины отмечают: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.