19.09.2020 09:00

День изобретателя и фармацевта: события 19 сентября (РЕДПОСТ)

Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.



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История Дня изобретателя и рационализатора начинается в 1957 году в Советским Союзе, когда Украина называлась Украинской Советской Социалистической Республикой и входила в его состав. Тогда, по предложению Академии наук, в СССР был введён праздник «День изобретателя и рационализатора», который отмечался ежегодно 25 июня.

После перестройки и распада Советского Союза некоторые постсоветские республики перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили. Подобные изменения произошли и в Украине.



16 августа 1994 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 443/94 «О дне изобретателя и рационализатора», который предписывал отмечать его каждый год в 3-ю субботу сентября. В президентском указе Леонида Кучмы, в частности, говорилось, что этот праздник вводится «в поддержку инициативы изобретателей и рационализаторов Украины».



Изобретательскую и рационализаторскую деятельность на Украине регулирует Украинский институт промышленной собственности – Укрпатент (UkrPat). До настоящего времени Укрпатентом было зарегистрировано около миллиона патентов на изобретения, а также около десяти тысяч патентов на полезные модели.



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День фармацевтического работника получил статус официального государственного профессионального праздника в 1999 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ N 1128/99 «О дне фармацевтического работника Украины», который предписывал отмечать эту дату ежегодно в третью субботу сентября месяца.



В указе главы государства Леонида Кучмы в частности говорилось, что новый профессиональный праздник в стране «вводится в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины и учитывая значительный вклад работников фармацевтической отрасли в охрану здоровья населения».



В Украине работают около 9500 аптек, 5500 аптечных пунктов, примерно 900 аптечных складов и почти 7000 лечебно-профилактических заведений, что составляет в общей сложности, более 5000 фармацевтических организаций, общее число работников которых составляет около трети миллиона человек.



В настоящее время фармацевтические предприятия Украины производят лекарственные средства почти всех лекарственных форм (твердые, жидкие, порошкообразные). Основными группами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечной системы, а также антибиотики. Украинские лекарства экспортируются в 25 стран мира.

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Православные отмечают Воспоминание чуда Архистратига Михаила. В народе праздник получил название Михайлова дня или Михайлова чуда.

Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Поэтому по-церковному его именуют «архистратиг», то есть, старший воин, вождь. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах Михаил изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола.

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А еще 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Он отмечается в более 40 странах. Это очень веселый праздник, когда люди подражают разговору пиратов, а некоторые любители при этом даже наряжаются в пиратские костюмы.

Также в этот день...

В 1478 году, по одной из наиболее достоверных версий, Леонардо да Винчи дописал величайшую картину мира Джоконду (она же Мона Лиза).

1841 – построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель).

1843 – умер Гаспар-Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый. Дал окончательную формулировку теории относительного движения, введя понятия о так называемых «силе Кориолиса» и «ускорении Кориолиса».

1888 – в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавщего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. «Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнованиях они доставлялись в закрытом экипаже». Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины – в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.

1891 – в Монреаль прибыли первые украинские поселенцы.

1893 – Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

1911 – родился Уильям Джералд Голдинг, английский писатель, лауреат Нобелевской премии 1983 года («Повелитель мух», «Шпиль», «Зримая тьма»).

1919 – в Карибском море обнаружено абсолютно неповрежденное испанское судно «Вальбарена» с полным набором спасательных шлюпок (все 488 пассажиров и членов экипажа мистическим образом пропали).

1928 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки-Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

1935 – умер Константин Циолковский, основоположник современной космонавтики.

1948 – родился Джереми Айронс, английский актер, один из тех счастливчиков, которые одинаково органичны и в интеллектуальном кино («Лолита»), и в боевиках («Крепкий орешек–3»).

1949 – родилась Твигги (настоящее имя – Лесли Хорнби, от англ. Twiggy – «тростинка»), знаменитая английская манекенщица 60-х годов, рекламировавшая мини-юбки, которая ввела в моду актуальную по сей день худобу, граничащую с дистрофией.

1982 – профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.

1991 – немецкий турист Гельмут Симон обнаружил в тающем леднике в Тирольских Альпах на итало-австрийской границе мумию человека, жившего на Земле примерно 5300 лет назад в эпоху неолита. Находку назвали Эцти по названию Эцтальских гор, в которых его обнаружили.

2000 – в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них был показан астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 километров ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

2003 – вступили в силу изменения к Закону Украины «О связи», которыми была отменена плата за входящие звонки операторам мобильной связи.

Именины отмечают: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.