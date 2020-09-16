16.09.2020 06:08

День озонового слоя: события 16 сентября

16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.



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В память о подписании Протокола с 1995 года в этот день отмечается Международный день охраны озонового слоя.



Озоновый слой является уязвимым слоем газа, который защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете. Это химическое соединение наблюдается на высоте 100 километров. Если озоновый слой истощится, это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От попадания ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак кожи, слепота и другие заболевания.



Государствам предложено посвятить этот День пропаганде деятельности в соответствии с задачами Протокола и поправок к нему.



Тема Дня 2020 года: «Озон для жизни: 35 лет защиты озонового слоя»



В этом году мы отмечаем 35 лет Венской конвенции и 35 лет защиты озонового слоя. Жизнь на Земле была бы невозможна без солнечного света. Но энергия, излучаемая Солнцем, была бы слишком разрушительной для жизни на Земле, если бы не озоновый слой. Этот слой стратосферы защищает Землю от большей части вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Солнечный свет делает жизнь возможной, но озоновый слой делает жизнь такой, какой мы ее знаем.



В год пандемии, которая принесла серьезные социальные и экономические трудности, как никогда важно соблюдение договоров по охране озонового слоя о том, что мы должны работать вместе в гармонии и на общее благо. Девиз дня напоминает нам о том, что озон не только имеет решающее значение для жизни на Земле, но и что мы должны продолжать защищать озоновый слой для будущих поколений.

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16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете.



Чтобы определить точный день, в который родилась Джульетта, историки тщательно сопоставили все события трагедии. Согласно Шекспиру, правителем Вероны был герцог Эскал – сеньор Бартоломео Делла Скала. Это реальный человек, который правил в городе 1301-1304 годах. В тексте трагедии упоминается Пасха, случившаяся в мае, что, согласно астрономическому календарю, происходило в 1302 году. Кормилица в разговоре с Леди Капулетти упоминает о рождении своей подопечной в день праздника урожая. На основании этих фактов доктор Джузеппе Вивиани и установил точную дату рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года.



Хотя на момент событий, описанных в трагедии «Ромео и Джульетта» главной героине еще не исполнилось 14-ти лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации.



Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа.



Также в этот день...



В 1492 году во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.



1658 – гетман Иван Выговский подписывает в г. Гадяче секретный договор с правительством Польши, по которому треть Украины получает статус великого княжества Российского и входит в Польскую республику на таких же правах, как и Литва.



1745 – родился Михаил Илларионович Кутузов (в оригинале – Голенищев-Кутузов), великий русский полководец, первый полный Георгиевский кавалер.



1857 – Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню «One Horse Open Sleigh», более известную как «Jingle Bells». Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе, и ныне без нее не обходится ни один рождественский праздник Америки.



1908 – Уильямом Крепо Дюраном учреждается компания «General Motors». Машину из «Назад в будущее» помните? Их работа.



1925 – родился Би Би (Блюз Бой) Кинг (настоящее имя Итта Бена), американский блюзовый гитарист и вокалист.



1927 – родился Питер Фальк (умер 23 июня 2011-го), американский киноактер, звезда сериала «Коломбо». Один глаз у него стеклянный, настоящий был удален хирургическим путем, когда Фальку было три года: раковое заболевание. Однажды, когда Питер играл в бейсбол, судья удалил его из игры. Фальк посчитал это несправедливым, подошел к судье, вытащил глаз из глазницы и протянул ему со словами: «Полагаю, вам это не помешает!»



1936 – родился Михаил Кокшенов, российский режиссер и актер («Спортлото-82», «Вечный зов», «Гараж», «Самая обаятельная и привлекательная»).



1938 – Томми Дорси и его оркестр записывают классику свинга – «Буги–Вуги».



1955 – состоялся первый в мире запуск боевой баллистической ракеты с подводной лодки. Морская баллистическая ракета Р-11ФМ была создана по проекту ОКБ-1 (НИИ-88), возглавляемого Королевым, на базе оперативно-тактической ракеты Р-11. На первой ракете боеголовка с атомным зарядом не отделяется от ракеты в полете, и запуск ее может производиться только в надводном положении лодки.



1956 (по другим данным – 1952) – родился Микки Рурк, американский киноактер и когда-то секс-символ («Девять с половиной недель», «Год Дракона», «Дикая орхидея»).



1956 – родился Дэвид Копперфильд (Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.



1963 – песня «She Loves You» записывается «Битлз» на лейбле Swan. Первая запись, записанная битлами.



1963 – родился Ричард Маркс, американский гитарист, певец и композитор.



1970 – в опросе музыкального журнала «New Musical Express» титул лучшей группы года достался «Led Zeppelin». Они же победят и в опросе читателей газеты «Melody Maker». До этого дня семь лет подряд лучшим коллективом Великобритании неизменно называли «The Beatles».



1979 – в восточном крыле шахты «Юнком» (г. Юнокоммунаровск), на объекте «Кливаж» осуществлен подземный ядерный взрыв.



1998 – выход мюзикла «Нотр-Дам де Пари».



2000 – День Памяти (исчезновения) журналиста Георгия Гонгадзе; на спортивном самолете разбился первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Леониде Кучме.



Именины отмечают: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна (Доминика), Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.