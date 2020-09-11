11.09.2020 06:00

Иван Постный – день без ножа: события 11 сентября

Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.



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В старину этот день по обыкновению отмечали постом.

В это время не разрешалось есть ничего круглого: ни варить щи из круглого кочана, ни срезать головки мака, ни копать клубни картофеля, ни рвать яблоки.



11 сентября было запрещено есть мясо и брать в руки любой предмет, напоминающий по форме меч. Хлеб нарезался заранее, чтобы потом не ломать его руками.



На Ивана Постного было принято убирать репу. «Репный праздник» отмечали скромно: без песен и без застолий, зато одаривали постной едой нищих и странников.



Также было принято совершать поминовение всех воинов, погибших в сражениях.



По народному календарю с 11 сентября начинается Бабье лето, которое продлится до 22 сентября.

Также в этот день...



В 1862 году родился О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер), американский писатель, великий мастер сюжетной логической петли.



1864 – родился Павел Грабовский, украинский писатель, поэт («Подснежник», «С Севера», «Кобза»).



1873 – в Петербурге на Одесской улице зажигаются первые в мире электрические фонари, заменившие прежние керосиновые лампы.



1888 – на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.



1927 – землетрясение на Южном берегу Крыма, приведшее к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии; именно это землетрясение попало в сюжет романа «Двенадцать стульев».



1928 – родился Всеволод Ларионов, советский и российский актер театра и кино («Обыкновенное чудо», «Пятнадцатилетний капитан», «Тот самый Мюнхгаузен», «Интердевочка»).



1935 – родился Герман Титов, советский космонавт, совершивший второй в истории человечества орбитальный полет в космос.



1937 – родился Владимир Воробьев, кинорежиссер («Труффальдино из Бергамо», «Остров сокровищ»).



1940 – родился Брайан Де Пальма, американский кинорежиссер («Лицо со шрамом», «Неприкасаемые», «Керри», «Путь Карлито», «Миссия: невыполнима»).



1943 – создан государственный украинский хор имени Г. Веревки.



1943 – старейшим в России стекольным заводом в городе Гусь-Хрустальный выпущен первый советский граненый стакан. Дизайн граненого стакана советского образца приписывают Вере Игнатьевне Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочий и колхозница». Впрочем, документального подтверждения этому нет.



1944 – Вторая мировая война: американские подразделения первыми из войск стран антигитлеровской коалиции вступают на территорию Германии.



1946 – проведен первый успешный сеанс мобильной телефонной связи.



1952 – состоялась премьера Шестой симфонии С. Прокофьева.



1961 – родился Федор Добронравов, российский актер («День радио», «Сваты»).



1962 – «Битлз» завершили запись своего первого сингла «Love Me Do/P.S I Love You».



1965 – родился Моби (настоящее имя Ричард Мелвилл Холл), американский музыкант, представитель современной рок-поп-сцены. В генеалогическом древе его, кстати сказать, присутствовал сам Генри Мелвилл, автор романа «Моби Дик». Отсюда, собственно, певцом и был взят псевдоним.



1966 – родилась Лада Дэнс (Волкова), певица и актриса («Бальзаковский возраст, или все мужики – сво...»).



1978 – родилась Ин-Грид (настоящее имя – Ингрид Альберини), итальянская певица, композитор, аранжировщик.



1993 – в Киеве открыт памятный знак жертвам голодомора.



1997 – Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.



2000 – правительство Северной Осетии приняло решение увековечить память членов экипажа подводной лодки «Курск», назвав одну их горных вершин Центрального Кавказского хребта Курском. Это решение принято по просьбе восьми альпинистов, покоривших горную вершину.



2001 – украинский самолет Ан-225 «Мрiя» установил мировой рекорд грузоподъемности, подняв в небо взвод украинских танков.



2001 – в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более трех тысяч человек, около шести тысяч было ранено, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

2012 – начались акции протеста в исламских странах в связи с показом фильма «Невинность мусульман».



2015 – башенный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке и задавил насмерть 107 человек.



Именины отмечают: Анна, Иван.