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10.09.2020  06:00   

День предотвращения самоубийств: события 10 сентября

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.


// Facebook

Каждый год с лица планеты исчезает миллионный город. Население этого города умирает не от старости, не от болезни, даже не от несчастного случая – каждый год население огромного города добровольно, по собственному выбору, уходит в небытие.

Таковы данные ВОЗ по количеству смертей от суицида в год. Тенденции таковы, что к 2020 году число самоубийств, по всей видимости, возрастет в полтора раза.

По статистике наибольшее число самоубийств совершается осенью и зимой, в вечернее время.

По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит странам Восточной Европы. В Японии ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 30 тысяч человек. Наименьшие же показатели — в Латинской Америке и исламских странах. По Африке статистические данные практически отсутствуют.

Поэтому Международная ассоциация предотвращения самоубийств в сотрудничестве с ВОЗ призывают общественность и власти проводить в этот день мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида.

Также в этот день...

В 1492 году постановлением Московского Собора начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября (10 сентября по григорианскому календарю).

1894 – в Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде – таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов.

1894 – родился Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург,

1899 – родился Вольф Мессинг, телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка.

1912 – родился Херлуф Бидструп, знаменитый датский художник-карикатурист.

1914 – родился Роберт Уайз, американский кинорежиссер, обладатель двух «Оскаров» («Вестсайдская история», «Звуки музыки»).

1918 – журналист и историк Чарльз Репингтон первым назвал текущую войну Первой мировой.

1931 – родилась Люсьена Овчинникова, актриса театра и кино («Девчата», «Сильные духом», «Мама вышла замуж», «Большая перемена», «Девять дней одного года», «И снова Анискин»).

1938 – родился Евгений Татарский, кинорежиссер («Приключения принца Флоризеля», «Джек Восьмеркин – американец», «Убойная сила»).

1938 – родился Карл Лагерфельд, немецкий модельер, создатель духов и фотограф.

1945 – родился Хосе Фелисиано, пуэрториканский музыкант, слепой от рождения. С 1963 года он регулярно записывает пластинки, был лауреатом премий «Грэмми», написал музыку к популярному в 70-е годы фильму «Золото Маккены».

1948 – родился Игорь Костолевский, актер театра и кино («Звезда пленительного счастья», «Гараж», «Безымянная звезда», «Тегеран-43»).

1950 – родился Джо Перри, гитарист и один из основателей группы «Аэросмит».

1954 – родился Дон «Дракон» Уилсон, американский актер, звезда «каратешных» боевиков.

1955 – родилась Лариса Долина (девичья фамилия Кудельман), российская эстрадная певица, джазовая певица, актриса.

1958 – родился Крис Коламбус, американский кинорежиссер («Миссис Даутфайр», «Один дома», «Двухсотлетний человек», «Гарри Поттер и философский камень»).

1960 – родился Колин Ферт, английский актер («Mamma Mia!», «Английский пациент», «Дневник Бриджет Джонс», «Гордость и предубеждение»).

1960 – на конференции в Багдаде (10–14 сентября) создана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

1964 – родился Егор Летов, русский рок-музыкант, поэт, лидер рок-группы «Гражданская оборона».

1968 – родился Гай Ричи, английский кинорежиссер («Карты, деньги и два ствола», «Рок-н-ролльщик», «Большой куш», «Шерлок Холмс»), бывший муж Мадонны.

1972 – родился Максим Виторган, российский актер театра и кино («День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины»), сын известных советских актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер.

1981 – знаменитая картина «Герника» Пабло Пикассо вернулась в Испанию и помещена в мадридском музее Прадо.

1984 – начало матча за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Матч имел рекордную продолжительнось – более 5 месяцев.

1988 – в Одессе начался первый конкурс комедийных фильмов «Золотой Дюк».

1993 – на телеканале «Fox Television» состоялась премьера первого эпизода культового американского фантастического телесериала годов «Секретные материалы».

1996 – ООН утверждает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

2008 – в ЦЕРНе (Европейском совете по ядерным исследованиям – от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) произошел пробный запуск всех участков БАК (Большого андронного колайдера).

Именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Григорий, Данила, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Инесса, Карл, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Нестор, Николай, Осип (Иосиф), Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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