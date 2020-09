07.09.2020 06:08

День разведчика – 7 сентября

В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.



После распада СССР и приобретения в августе 1991 года независимости, перед нашим государством остро встал вопрос создания военной разведки, ведь ранее подобные структуры подчинялись Москве. Параллельно с преобразованием Вооруженных Сил Украины началось создание системы военной разведки нашей армии.



В феврале 1992 года началось формирование управления разведки Главного штаба Вооруженных Сил Украины, а уже 7 сентября, было принято решение о формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. В апреле 1994 года Указом Президента Главное управление военной разведки Министерства обороны Украины было переименовано в Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). С тех пор начала развиваться комплексная, эффективная и многоуровневая система военной разведки Вооруженных Сил.



Этот праздник - свидетельство признания особой роли, которую играет военная разведка в деле защиты национальных интересов нашего государства, особенно сейчас, когда агрессия со стороны России и другие изменения во внешней и внутренней среде безопасности обусловливают необходимость создания новой системы обеспечения национальной безопасности страны. В сложных условиях открытой агрессии страна нуждается в эффективной и активной разведке, способной к оказанию оперативной, объективной и достоверной разведывательной информации а также реальных прогнозов для принятия руководством страны важных государственных решений в сфере национальной безопасности.



Ежегодно в этот день отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Инициатором проведения праздника выступила Всемирная ассоциация помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.



Эта детская антимилитаристическая акция проводится в ряде европейских стран с 1988 года. В этот день принято менять военные игрушки на мягкие игрушки и сладости, а телевидение и другие СМИ затрагивают проблему агрессии подрастающего поколения.



А в США сегодня День салями. Начало этому необычному празднику было положено в США в 2006 году. Идея его проведения пришла в голову двум подругам Кристине и Вирджинии – любительницам этого вкусного продукта. Именно 7 сентября они, находясь у себя дома, в городе Хенрико (штат Вирджиния, США), заявили о создании Общества любителей салями. Традиции празднования Дня салями (Salami Day) просты и незамысловаты: в этот день на столе должна обязательно быть любимая колбаса – в большом количестве, разнообразных сортов, нарезанная тонкими, почти прозрачными колечками. Также салями можно добавлять в любые другие блюда, которые вы подаете на стол. Она может служить начинкой для кальзоне и пиццы, присутствовать в салатах, в соусе для спагетти или в обычных бутербродах.



Также в этот день...



В 1533 году родилась Елизавета I, королева-девственница, правительница Англии с 1558 г. по 1603 г., последняя из династии Тюдоров. Период ее правления назван «Золотым веком».



1776 – первая атака подводной лодки: американская подводная лодка «Черепаха» пыталась установить часовую бомбу на британский флагман «Орел» в гавани Нью-Йорка.



1792 – начало заселения украинцами Кубани: запорожцы причалили свои струги к берегу Таманского полуострова. В первые два года на Кубань переселилось 25 тысяч казаков во главе с войсковым атаманом Захарием Чепегой. Они создали 40 станиц, а своему главному поселению дали имя Екатеринодар.



1812 – день, о котором «…недаром помнит вся Россия»: состоялось Бородинское сражение, после которого Кутузов принимает решение об отступлении – дорога на Москву свободна. Как мы знаем, ему это не помогло.



1813 – впервые выражение «Дядя Сэм» связано с правительством США. В период второй англо-американской войны, начавшейся в 1812 году, поставщиком мяса для американской армии был некий Сэмюэл Уилсон. На бочках с мясом было написано US (United States). Сторож-ирландец считал, что эта надпись обозначает поставщика, и читал ее как «Uncle Sam Wilson», то есть «дядюшка Сэм Уилсон». Вряд ли можно сказать, что эта мысль пришла сторожу именно в этот день, но 15 сентября 1961 года Конгресс США вынес постановление считать дядюшку Сэма Уилсона прародителем национального символа Америки Дяди Сэма.



1822 – Бразилия объявила независимость от Португалии.



1860 – во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.



1870 – родился Александр Куприн, русский писатель и драматург («Олеся», «Гамбринус», «Гранатовый браслет»).



1891 – в Канаду прибыли первые украинские переселенцы, что стало началом массовой украинской эмиграции в Канаду.



1892 – в США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам – в боксерских перчатках и с трехминутными раундами.



1908 – родился Майкл Эллис Дебейки, американский хирург, пионер аортокоронарного шунтирования. В 1996 году консультировал российских врачей во время подготовки операции на сердце президента России Бориса Ельцина.



1912 – родился Дэвид Паккард, американский предприниматель, сооснователь компании «Hewlett-Packard». Принтеры, ноутбуки и все такое.



1923 – создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол.



1925 – родился Александр Хмелик, драматург, киносценарист («Друг мой, Колька!», «Безымянная звезда», «Бедная Маша»), главный редактор детского юмористического киножурнала «Ералаш».



1947 – в московском метрополитене впервые в СССР применены интервальные часы на станциях.



1949 – родилась Глория Гейнор, американская певица в стиле диско, известная своими хитами «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye».



1951 – почтовая служба Канады заявила, что все отправители писем обязаны указывать на конверте название улицы и номер дома (до этого многие указывали лишь город и фамилию адресата).



1969 – родилась Энджи Эверхарт, американская актриса и певица.



1976 – Джордж Харрисон признан виновным в неумышленном плагиате. Суд решил, что его хит «My Sweet Lord» не является оригинальным произведением, а авторство мелодии, положенной в основу песни, принадлежит Рональду Мэку, который в 1963 году написал для женской вокальной группы «The Chiffons» песню «He’s So Fine». Этот творческий ляп обошелся Харрисону в 587 000 долларов.



1992 – в газете «Коммерсант» впервые использован термин «новые русские».



Именины отмечают: Владимир, Иван, Моисей, Регина, Ренат, Тит.