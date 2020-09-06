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06.09.2020  09:03   

Сегодня – День предпринимателя

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя.


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Праздник установлен Указом Президента № 1110/98 от 5 октября 1998 года с целью отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развития демократии и гражданского общества. Тем самым признано влияние предпринимательства на формирование, становление и развитие национальной экономики.

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В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.

Считалось, что в этот день  неведомый голос окликает всякого, кто в одиночку собирается в лес, и манит за собой в глубокую чащу. 6 сентября вообще не стоило далеко отходить от дома – опасность могла подстерегать и в поле и на лугу. Также верили, что в Евтихиев день можно встретить то ли волшебный красный цветок, то ли колдовской огонь, который катается по земле и заманивает путника подальше от дома.

Однако в этот день можно было и заручиться благополучием на всю осень. Надо было поднять двадцать опавших листьев, положить их в пакет, в который предварительно налито немного святой воды. Разложить листики перед собой и дать им высохнуть. Затем зажечь оранжевые или желтые свечи и сказать вслух семь раз такой заговор:

«Осень в доме моем поселилась, осень счастье сулит, гонит печаль. Двадцать листьев на счастье сорвала – двадцать листов в дом принесла, горе они заберут, впитают, ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так». После этого положить по нескольку листьев в каждой комнате, на чердаке и в подвале. Свечи должны догореть до конца, а сухие листья надо было закопать под любым деревом в последний день осени.

Также в этот день...

В 1522 году Фернан Магеллан с 17-ю выжившими членами экипажа достигают испанского берега, завершив первое в мире кругосветное плавание. Через 1081 день после отплытия судно «Виктория» капитана Х. С. Элькано возвращается к родным берегам.

1766 – родился Джон Дальтон, английский физик и химик, первым признавшийся в своем дефекте зрения, за что «черно-белую» болезнь и назвали дальтонизмом.

1819 – Томас Бланчард запатентовал токарный станок.

1828 – родился Александр Бутлеров, химик-органик. Первым синтезировал сахаристое вещество, получив изобутан, изобутилен.

1915 – проводятся ходовые испытания первого английского танка «Линкольн 1», построенного фирмой «Уильям Фостер энд компании». Англичане впервые применят танки в боевых условиях 15 сентября 1916 в битве на Сомме. Машины включат в состав специального отделения пулеметного корпуса, которое затем преобразуют в Королевский танковый корпус.

1935 – в Харькове был открыт первый в Советском Союзе Дворец пионеров и октябрят. Нынче – областной Дворец детского и юношеского творчества.

1939 – в Ленинграде открывается Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина.

1944 – родился Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, его творческие пики в составе группы – альбомы «Dark Side Of The Moon» и «The Wall». Но постепенно его личные взгляды и устремления вошли в конфликт с группой, и в 1983 году он вышел из состава Pink Floyd.

1952 – в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

1971 – родилась Долорес О’Риордан, вокалистка ирландской группы «The Cranberries».

1973 – родился Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май».

1974 – родилась Нина Перссон, вокалистка шведской группы «The Cardigans».

1989 – из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения. Потроллили городские власти парижан...

1991 – город на Неве вернул свое гордое имя: Ленинград переименован в Санкт-Петербург.

1991 – На заседании Госсовета СССР (органа, созданного V внеочередным Съездом народных депутатов) под председательством Михаила Горбачева признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

1997 – за похоронами английской принцессы Дианы наблюдало в общей сложности 2,5 млрд. человек.

2007 – Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Богун» из серии «Герои казацкой эпохи».

Именины отмечают: Арсений, Георгий, Иван, Кузьма, Максим, Петр.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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