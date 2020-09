05.09.2020 09:03

День благотворительности и бородатых мужчин: события 5 сентября

Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.



// Facebook

Дата празднования приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 года «за деятельность в помощь страждущему человеку» матери Терезы Калькуттской, чья подвижническая деятельность в Индии и других странах мира внесла весомый вклад в развитие благотворительности и преодолении нищеты на планете.

Праздник должен обратить внимание общественности на роль различных благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, поощрять взаимодействие благотворительных фондов разных стран. Для популяризации благотворительного и подвижнического движения в этот день проводится целый ряд тематических просветительских и пропагандистских мероприятий.

***

Ежегодно в первую субботу сентября отмечается Всемирный День Бороды. Во многих странах организовывают разнообразные мероприятия, посвященные этому необычному празднику.



Борода – один из признаков мужественности, в некоторых религиях ее ношение для мужчин является обязательным. Многие известные люди, сказочные и литературные персонажи узнаваемы в том числе и благодаря своей бороде. Михаил Ломоносов даже написал «Гимн бороде».



Кто-то связывает этот праздник с введением Петром I обязательного бритья бороды (печальное событие для всех бородачей), кто-то считает, что праздник, посвященный бороде, был еще у древних викингов.



На самом деле праздник придуман в Австралии комедийной фолк-группой The Beards.



Как бы то ни было, факт остается фактом: каждый год в начале сентября во многих странах мира бородачи организовывают и проводят праздничные мероприятия, от тихих семейных пикников до масштабных уличных парадов.



В этот день проявлением крайнего неуважения считается бритье. Поэтому многие мужчины, которые не носят бороду, в этот день отказываются об процедуры бритья в знак солидарности со своими бородатыми товарищами.

Также в этот день...

В 1548 году родился Арман Жан дю Плесси, известный больше как кардинал Ришелье. В сан, собственно, кардинала, он был возведен в день своего тридцатисемилетия, в 1585-м. Искусный был политик и для Франции много хорошего сделал, да вот благодаря черному пиару от Александра Дюма под названием «Три мушкетера» стал одним из известнейших книжных злодеев.



1666 – закончился Великий лондонский пожар, продолжавшийся 3 дня. Сгорело около 10 тыс. зданий, при этом известно всего о 16 погибших.



1698 – дабы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.



1817 – родился Алексей Толстой, граф, русский поэт, писатель («Князь Серебряный», «Дон Жуан», «Дракон», один из «родителей» Козьмы Пруткова).



1929 – родился Андриян Николаев, советский космонавт, первый человек, находившийся в космосе несколько суток подряд.



1940 – в «Пионерской правде» начали печатать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Неожиданно через несколько номеров публикацию прекратили. Кому-то из начальства показалось, что команда Тимура – настоящая конспиративная организация, и незачем пропагандировать неорганизованное тимуровское движение, когда есть организованное пионерское. В итоге все утряслось, и публикацию продолжили.



1944 – в Лондоне состоялось подписание договора об образовании экономического союза Бенилюкс – его подписали представители еще частично оккупированных Германией государств – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.



1946 – родился Фредди Меркьюри (Фарух Балсара), лидер легендарной «Queen».



1951 – родился Майкл Китон (настоящее имя Майкл Джон Дуглас), американский киноактер («Бэтмен», «Возвращение Бэтмена», «Нет слов», «Экстренные меры»).



1958 – В США впервые опубликован роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». 23 октября 1958 года Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Власти СССР во главе с Н.С.Хрущевым восприняли это событие с негодованием, поскольку сочли роман антисоветским. Из-за развернувшейся в СССР травли Пастернак вынужден был отказаться от получения премии. Лишь 9 декабря 1989 года Нобелевский диплом и медаль были вручены в Стокгольме сыну писателя Евгению Пастернаку.



1964 – группа «The Animals» заняла первое место в американском хит-параде со своей версией песни «The House of the Rising Sun» (Народная американская песня, баллада; иногда называется также «Блюз восходящего солнца». Версия The Animals вошла (под № 122) в Список 500 лучших песен всех времен журнала Rolling Stone (2004).



1967 – Указ Президиума ВС СССР «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму» снял с крымских татар «огульные обвинения» в поголовном сотрудничестве с фашистскими оккупантами, но им по-прежнему запрещалось возвращение на полуостров.



1972 – палестинская террористическая организация «Чёрный сентябрь» захватила команду Израиля во время Олимпийских игр в Мюнхене.



1973 – родилась Роуз Макгоун, американская актриса («Крик», «Грайндхаус», «Доказательство смерти», одна из сестер-ведьмочек в сериале «Зачарованные»).



1979 – родился Андрей (Sun) Запорожец, украинский певец, исполнитель музыки в стилях фьюжн, фанк и регги. Лидер рок-группы «SunSay». Бывший участник группы «5’Nizza» (2000–2007), также был приглашённым участником группы «Lюк» (2003–2004).



1982 – впервые был установлен телемост между СССР и США: Москва – Лос-Анджелес. Идея организации телемостов возникла после проведения рок-фестиваля в Сан-Бернардино в штате Калифорния. Его организаторы наряду с прочей аппаратурой использовали гигантские – с 2–3-этажный дом – телеэкраны, чтобы фестиваль смогли посмотреть как можно больше людей. Эффект был настолько велик, что возникла мысль соединить при помощи космической телесвязи два подобных экрана, установленных на городских площадях в разных концах Земли, чтобы собравшиеся перед ними люди могли видеть друг друга, общаться друг с другом, чтобы они одновременно были и зрителями и участниками неведомого прежде телевизионного действа. Эта идея получила название телемоста.



1991 – состоялся первый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии – «Киношок»



1998 – впервые за свою долгую историю группа Aerosmith возглавила американский хит-парад с песней «I don'T Want to Miss a Thing», саундтреком к фильму «Армагеддон».

2014 – в засаде под селами Веселая Гора и Цветные Пески на Луганщине украинские войска потеряли 42 человека погибшими и пропавшими без вести.

2018 – всеукраинский траур из-за 100-летия от начала «красного террора» – репрессивной политики коммунистического режима.



Именины отмечают: Дмитрий, Елизавета, Ефрем, Иван, Лаврентий, Николай, Павел, Федор.