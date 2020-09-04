04.09.2020 08:08

День, когда утвердили харьковское правописание: почему в этот день предки запрещали принимать и дарить подарки, приметы, праздники 4 сентября

В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.



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4 сентября 1928 года Совет Народных Комиссаров УССР своим постановлением утвердил новое украинское правописание. "Скрипниковское" правописание - от фамилии тогдашнего Народного комиссара образования, Николая Скрипника - было утверждено на Всеукраинской конференции правописания. Она проходила в столице УССР того времени, в городе Харькове. Участие в этой конференции принимали украинские ученые со всех регионов, и это было очень важно, в первую очередь для соблюдения двух главных письменных традиций - галицкой (западноукраинской) и надднепрянской (великоукраинской).

Новое правописание было принято демократическим путем голосования и с 1929 года распространено на все издательства и школы УССР, которые с этого времени должны были его придерживаться. Но уже в 1933 году нормы "скрипниковского"правописания были признаны националистическими, и переделаны.

На сегодняшний день нормы харьковского правописания возвращены - например, буква "ґ", феминитывы и прочее.

Международный день тхэквондо отмечается по инициативе Всемирной федерации тхэквондо, а впервые его праздновали, конечно же, в Южной Корее, на родине этого боевого искусства.

4 сентября Православная церковь почитает память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и пр., которые приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана (284–305). Агафоник жил в Никомидии, происходил из знатного рода Гиппасиева. Он хорошо знал Священное Писание, поэтому смог обратить многих язычников к вере во Христа.

Посланный в Понтийскую страну Комит Евтолмий в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, которые не захотели принести жертву идолам. Самого же Зотика мучитель взял с собой. В Никомидии Евтолмий схватил Агафоника, Акиндина, Севериана и Феопрепия. После истязаний мучеников повели во Фракию на императорский суд.

Однако по дороге Евтолмий умертвил мучеников Акиндина, Зотика и Феопрепия, которые из-за полученных во время истязаний ран не могли идти за колесницей правителя. Позже он умертвил мученика Севериана, а мученик Агафоник с другими в Силиврии были усечены мечом.

Приметы:

Наши предки говорили: Агафон-огуменник "леших вон гонит".

По народному поверью, в этот день можно встретить лешего – лесного духа, хозяина чащи и зверей. В народе его еще называли лесовик и боровик. Издали он немного напоминает человека. Все тело лешего покрыто густой шерстью. У него длинные волосы, зеленая борода, козьи рога и ноги. Одет лесной дух в звериные шкуры. Леший своим смехом пугает людей, в непроходимые чащобы заводит путников, может украсть ребенка.

4 сентября в лес ходить опасно. Если в этот день пропадала молодая красивая девушка, то считали, что ее леший взял в жены. А еще в этот день нельзя дарить и принимать подарки, иначе накличешь на себя неприятности. Но доброе дело, сделанное в этот день, вернется вам в троекратном размере.

Если день солнечный, то осень теплой будет.

Много грибов в лесу – к плохой рыбалке.

Если туман в солнечных лучах быстро рассеивается, то хорошая погода продлится много дней.

Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме.

Если тепло и паутина летит, то осень будет хорошей, а первый снег выпадет нескоро. Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной.

События 4 сентября в Украине и мире