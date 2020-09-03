03.09.2020 06:29

Футбол с «виагрой»: какой праздник 3 сентября и почему этот день однажды исчез из календаря

3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.



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3 сентября - 247 день года, до конца которого (напомним, что он високосный) остается 119 дней.

В этот день для Украины нет ни национальных, ни общемировых дат.

Тем не менее, украинцам есть, что вспомнить - например, рождение коллектива "ВИА гра". Или первый выход национальной команды футбольный кубок Мира.

Православная церковь почитает память мученицы Вассы и её чад.

3 сентября Православная церковь почитает память Фаддея – апостола от семидесяти, родившегося в городе Эдессе, Сирия. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал проповедь Иоанна Предтечи. Он принял от него крещение и остался в Палестине. Фаддей был избран в число 70-ти учеников Иисуса Христа.

Еще 3 сентября почитается память мученицы Вассы и ее чад, мучеников Агапия, Писта и Феогния (305-311). Васса с сыновьями жила в царствовании императора Максимиана в начале IV века. Император обнародовал закон, который всем подданным повелевал по случаю его дня рождения принести жертву языческим богам. Муж Вассы был язычником. Он один из первых принес подношение идолам. Тогда Васса отвела детей в сторону и сказала им, что не нужно подражать отцу, и рассказала, что обратившись к Христу, они получать вечные блага от Господа.

С этого дня начинали уборку льна. В народе говорили: "Василиса о льнах радеет". Эта растение издавна применяется для изготовления ткани, а также в лекарственных целях. Льняную ткань использовали для пошива различной одежды, постельного белья, полотенец, скатертей и прочего. Вещи из такой материи не растягиваются и не садятся, практичны в ношении, особенно летом. Обычно на них наносили знаменитую вышиванку.

Селяне убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощать. Снимали плоды очень аккуратно, боясь их повредить. Обычно сбором урожая занимались с утра, чтобы за ночь яблоки успели остыть, а потом их прятали в темное холодное помещение.

В огородах начинали сеять щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября. Хозяйки в деревянных бочках квасили и солили капусту. А еще женщины смотрели на верхушки берез и гадали на "свое" лето. Если верхушки пожелтели, то это к ранней осени. Если же дерево снизу желтеть начало, то "бабье лето" долгим будет, а холода наступят нескоро. А по ветру судили о погоде на ближайшее время: северный – похолодает, южный – к теплу, восточный – к солнечной погоде, западный – к дождю.

Если на Фаддея ясно, то еще четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.

Много желудей уродилось к этому дню – на Рождество будет много снега.

Мыши на копнах гнезда делают – осень будет затяжной и дождливой.

Куры линяют – зима будет теплой.

Мыши зерно воруют – к холодной и снежной зиме.

Много паутины – к теплу.

События 3 сентября в Украине и мире