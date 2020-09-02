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02.09.2020  08:08   

Особенности полнолуния 2 сентября: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в день заступника всех мужчин и день рождения украинской гривны

Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.


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2 сентября православные христиане почитают память библейского пророка Самуила. Его имя означает "услышанный богом". Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
Что нельзя делать 2 сентября в день пророка Самуила:

  • Конфликтовать и выяснять отношения. В этот день надо постараться обойтись без криков, ссор и других конфликтов, чтобы не портить себе и партнеру "мужской" день.
  • Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что так злые духи могут напасть на одиноких детей и вызвать у них разные болезни.
  • Стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому если ты человек суеверный, лучше отложи поход к парикмахеру, чтобы тебе было спокойнее.

Приметы на 2 сентября
 

  • Свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы. День пророка Самуила неподходящий день для начала нового союза, поэтому если не хочешь постоянных проблем, ссор и выяснений отношений, лучше воздержись от принятия важных любовных решений в этот праздник 2 сентября.
  • Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции. Наоборот, в день пророка Самуила надо излучать свет, радость и делиться этим с окружающими людьми. Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.
  • много желудей на Самуила – зима будет холодной;
  • рябина уродила обильно – зима будет лютой и снежной;
  • журавли летят высоко – к теплой осени.

 

В этот день в истории

  •  911 - князем Олегом подписан мирный договор между Византией и Киевской Русью.
  •  1642 - английский революционный парламент запретил театры.
  • 1666 – большой лондонский пожар уничтожил две трети города.
  •  1752 - Великобритания и её колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день вступил в силу григорианский календарь.
  • 1789 – в США основано министерство финансов.
  • 1794 – на Черноморском побережье началось строительства города Одессы.
  • 1831 – вышла в свет первая часть произведения Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки".
  • 1889 – морской порт заработал в Мариуполе.
  • 1913 - в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада
  • 1943 - освобождён от немецко-фашистских захватчиков город Лисичанск.
  • 1945 — был подписан акт о капитуляции Японской империи во Второй мировой войне.
  • 1965 - Советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в еврокубках.
  • 1972 - 1 матч суперсерии СССР - Канада. Легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады.
  • 1985 – легендарный лайнер "Титаник" нашли у берегов Ньюфаундленда.
  • 1996 - на Украине введена новая валюта - гривна.
  • 2000 – впервые введен прототип вакцины против СПИДа.
  • 2015 – в Украине создана Национальная полиция.
 
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