02.09.2020 08:08
Особенности полнолуния 2 сентября: что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в день заступника всех мужчин и день рождения украинской гривны
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
://facebook.com
2 сентября православные христиане почитают память библейского пророка Самуила. Его имя означает "услышанный богом". Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
Что нельзя делать 2 сентября в день пророка Самуила:
-
Конфликтовать и выяснять отношения. В этот день надо постараться обойтись без криков, ссор и других конфликтов, чтобы не портить себе и партнеру "мужской" день.
-
Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что так злые духи могут напасть на одиноких детей и вызвать у них разные болезни.
-
Стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому если ты человек суеверный, лучше отложи поход к парикмахеру, чтобы тебе было спокойнее.
Приметы на 2 сентября
-
Свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы. День пророка Самуила неподходящий день для начала нового союза, поэтому если не хочешь постоянных проблем, ссор и выяснений отношений, лучше воздержись от принятия важных любовных решений в этот праздник 2 сентября.
-
Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции. Наоборот, в день пророка Самуила надо излучать свет, радость и делиться этим с окружающими людьми. Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.
-
много желудей на Самуила – зима будет холодной;
-
рябина уродила обильно – зима будет лютой и снежной;
-
журавли летят высоко – к теплой осени.
В этот день в истории
-
911 - князем Олегом подписан мирный договор между Византией и Киевской Русью.
-
1642 - английский революционный парламент запретил театры.
-
1666 – большой лондонский пожар уничтожил две трети города.
-
1752 - Великобритания и её колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день вступил в силу григорианский календарь.
-
1789 – в США основано министерство финансов.
-
1794 – на Черноморском побережье началось строительства города Одессы.
-
1831 – вышла в свет первая часть произведения Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки".
-
1889 – морской порт заработал в Мариуполе.
-
1913 - в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада
-
1943 - освобождён от немецко-фашистских захватчиков город Лисичанск.
-
1945 — был подписан акт о капитуляции Японской империи во Второй мировой войне.
-
1965 - Советские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в еврокубках.
-
1972 - 1 матч суперсерии СССР - Канада. Легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады.
-
1985 – легендарный лайнер "Титаник" нашли у берегов Ньюфаундленда.
-
1996 - на Украине введена новая валюта - гривна.
-
2000 – впервые введен прототип вакцины против СПИДа.
-
2015 – в Украине создана Национальная полиция.