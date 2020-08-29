29.08.2020 07:40

Сегодня Ореховый Спас. Что можно и нельзя делать в праздник

Православные украинцы 29 августа отмечают Ореховый или Хлебный Спас, который символизирует окончание жатвы и начало посева озимых культур.



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Хозяйки в этот день пекут хлеб и собирают в саду орехи. Третий Спас неизменно связан с приходом осени и заготовками к зиме.

Что известно про Ореховый Спас

Ореховый Спас еще называют Третьим, Полотняным или Нерукотворным. Его празднуют после Успения Богородицы 28 августа. В череде августовских Спасов он идет последним. В этот день принято запасать зерно на зиму, печь хлеб из муки нового урожая и собирать лесные орехи.

Название Нерукотворного Спаса связано с появлением первой божественной иконы Иисуса Христа. Согласно христианской легенде, больной проказой царь Месопотамии Авгарем приказал своему придворному художнику посетить проповедь Спасителя и нарисовать его портрет. Лик святого правитель хотел использовать, чтобы исцелиться.

Из-за огромного числа верующих портретист не мог подступиться ближе к мессии и разглядеть его лицо. Однако Иисус Христос сам подошел к мастеру и приложил лицо к холсту, запечатлев на нем свой лик. Иконописец принес полотно царю, который со временем действительно выздоровел.

После этого царь разместил нерукотворную икону при въезде в город Эдесса. Позже явленный образ Спасителя перенесли в Константинополь и начали писать с него первые иконы. Во время Четвертого крестового похода в 1204 году святыня была похищена из храма Святой Софии (сейчас мечеть Айя-София, Ред.), ее сегодняшнее местонахождение неизвестно.

Что святят в церкви

В храмах принято святить все те же дары природы, что и в предыдущие Спасы: мед, яблоки, виноград, груши. Приносят также свежий хлеб и другую выпечку из зерна, которая символизирует достаток и здоровье в семье. Но главным на освящении в Ореховый Спас становятся орехи и ореховые перепонки с кожурой и листьями, которые используют для приготовления лечебных настоек в домашних условиях. Еще святят ореховые ветви, из которых делают банные веники.

В селах и за городом по-прежнему освящают колодцы и другие источники с питьевой водой. Нередко в храмах старались освятить полотно и лен из которых позже делали одежду и постельное белье.

Главные запреты и приметы дня

Праздничное утро субботы начинается в церкви за службой. Нуждающихся угощают выпечкой (иногда его пекут с раннего утра, добавляя зёрна, орехи и изюм в тесто), беднякам подают милостыню. Считается, что отказ просящему в праздник - большой грех.

Сегодня не ссорятся с близкими, не желают зла, чтобы мысли не вернулись бумерангом. За столом благодарят Спасителя за урожай. В центре стола ставят хлеб. Важно проводить праздник с молитвой.

28 августа вместе с Успением Богородицы оканчивается двухнедельный пост, поэтому ограничений в еде на Ореховый Спас уже нет.

В народе есть поверье, что в праздник необходимо купить постельное белье из натуральных тканей или льняную рубашку, которая защитит от сглаза и поможет выздоровлению от болезни.

В старину третий спас еще называли Холодный из-за прихода осени. Если выдался похожий и теплый день - зима будет короткой, а запасов хватит сполна. Если день был жарким - вторая половина сентября будет дождливой и холодной. Если шел дождь - осень должна быть теплой.

Богатый урожай орехов говорил о хорошем урожая хлеба через год. Отлет журавлей с ласточками на юг предвещал заморозки на Покров 14 октября.

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