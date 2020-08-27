Какой праздник 27 августа и что нельзя делать

260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
По церковному календарю 27 августа чествуют Михея Морасфитянина, которого называют одним из 12 малых пророков. Этот праздник еще называют "Михеев день", "Камнерез". В этот день наши предки по силе ветра предсказывали будущую погоду.
Михея считают "малым" библейским пророком. Он жил в Иудее в 8 веке до нашей эры. По верованиям, Михей является автором книги пророчеств и основоположником тенденции упрощения сути иудаизма. Он первым предположил, что Иудею разрушат, а виновниками этого будут ее лидеры и их греховное поведение. Есть у него пророчество и о пришествии Мессии.
В этот день запрещались проявления лени, иначе можно самому навлечь на себя беду. Если кто-то в этот день предложит приобрести какой-то товар, не стоит отказываться. Все, что вы купите сегодня, по поверью, может принести удачу. Считается, что в Михеев день торговцам помогает добрый дух.
1760 - начало борьбы с коррупцией в Российской империи: императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников.
1813 - французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции (Россия, Австрия, Пруссия, Швеция и Англия).
1911 - свой первый футбольный матч провел российский клуб "ЦСКА".
1912 - в печати появился первый рассказ о приключениях Тарзана, автор Эдгар Райс Берроуз.
1919 - в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность, сегодня это День российского кино.
1922 - вышел первый номер знаменитого сатирического журнала "Крокодил" (являлся единственным разрешённым сатирическим журналом в СССР).
1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса (сборник мировых рекордов, достижений человека, животных и природных величин) на 198 страницах.
1959 - впервые выпускников школ начали награждать медалями.
1991 - Молдавия провозгласила независимость и вышла из состава СССР.
2008 - на Байкале (Россия) произошло девятибальное землетрясение (эпицентр находился на дне озера Байкал).
1812 - Гончарова Наталья Николаевна, вошла в историю как супруга великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
1871 - американский писатель и общественный деятель Теодор Драйзер.
1874 - немецкий химик Карл Бош (разработал технологию получения аммиака, лауреат Нобелевской премии).
1878 - "Чёрный барон", талантливый российский военачальник, один из руководителей Белого движения Пётр Николаевич Врангель.
1896 - народная артистка тетра и кино, Фаина Раневская (трижды лауреатка Сталинских премий).
27 августа 1896 года в День российского кино символично родилась русская и советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Фаина Раневская. Псевдоним – Раневская – Фаина Фельдман позаимствовала из чеховского «Вишнёвого сада». А самые близкие звали её не иначе как «Фуфа великолепная». Легендарную фразу «Муля, не нервируй меня!», преследовавшую актрису всю жизнь, придумала Рина Зеленая. Муля достала Раневскую до ужаса. Однажды в Ташкенте Ахматова, которая была дружна с артисткой, стала свидетельницей очередного такого выпада от поклонников. Анна Андреевна утешала подругу: «У каждого из нас есть свой Муля». У поэтессы в роли Мули была знаменитая цитата «Сжала руки под темной вуалью». К славе актриса относилась традиционно с самоиронией: на коробке со своими медалями Фаина Георгиевна нацарапала «Похоронные принадлежности». Она была увлекающимся, разносторонне развитым человеком. Много читала, писала натюрморты и пейзажи, которые сама называла «натур и морды». И, кстати, была убеждённой вегетарианкой, но взгляды свои никому не навязывала.
1941 - знаменитый актер театра и кино Богдан Ступка (любое событие с его участием тут же становится известным).
1972 - американский музыкант, лидер скандальной и провокационной группы "The Bloodhound Gang" Джимми Поп.
1976 - знаменитый австралийский пилот Формулы-1 Марк Уэббер.
1977 - известный португальский футболист Деку (дважды признавался лучшим полузащитником Лиги Чемпионов).
1988 - американская актриса Алекса Вега (носила титул самой сексуальной молодой актрисы).
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
влажность:
давление:
ветер: