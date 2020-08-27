27.08.2020 08:01

Какой праздник 27 августа и что нельзя делать

260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.



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По церковному календарю 27 августа чествуют Михея Морасфитянина, которого называют одним из 12 малых пророков. Этот праздник еще называют "Михеев день", "Камнерез". В этот день наши предки по силе ветра предсказывали будущую погоду.

Михея считают "малым" библейским пророком. Он жил в Иудее в 8 веке до нашей эры. По верованиям, Михей является автором книги пророчеств и основоположником тенденции упрощения сути иудаизма. Он первым предположил, что Иудею разрушат, а виновниками этого будут ее лидеры и их греховное поведение. Есть у него пророчество и о пришествии Мессии.

Что нельзя делать 27 августа

В этот день запрещались проявления лени, иначе можно самому навлечь на себя беду. Если кто-то в этот день предложит приобрести какой-то товар, не стоит отказываться. Все, что вы купите сегодня, по поверью, может принести удачу. Считается, что в Михеев день торговцам помогает добрый дух.

Народные приметы 27 августа

Журавли 27 августа улетают в теплые края - скоро придут морозы.

Если звезда утром в день Михея красная - следует ожидать сильного ветра.

Если в этот день новолуние - вскоре кардинально изменится погода.

27 августа сильный ветер - сентябрь будет дождливым и холодным.

Подул северный ветер - к хорошему урожаю ржи.

Если листья тополя 27 августа покрылись влагой - стоит ждать дождя.

1760 - начало борьбы с коррупцией в Российской империи: императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников.



1813 - французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции (Россия, Австрия, Пруссия, Швеция и Англия).



1911 - свой первый футбольный матч провел российский клуб "ЦСКА".



1912 - в печати появился первый рассказ о приключениях Тарзана, автор Эдгар Райс Берроуз.



1919 - в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность, сегодня это День российского кино.



1922 - вышел первый номер знаменитого сатирического журнала "Крокодил" (являлся единственным разрешённым сатирическим журналом в СССР).



1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса (сборник мировых рекордов, достижений человека, животных и природных величин) на 198 страницах.



1959 - впервые выпускников школ начали награждать медалями.



1991 - Молдавия провозгласила независимость и вышла из состава СССР.



2008 - на Байкале (Россия) произошло девятибальное землетрясение (эпицентр находился на дне озера Байкал).



27 августа 2020 год - родились:

1812 - Гончарова Наталья Николаевна, вошла в историю как супруга великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.



1871 - американский писатель и общественный деятель Теодор Драйзер.



1874 - немецкий химик Карл Бош (разработал технологию получения аммиака, лауреат Нобелевской премии).



1878 - "Чёрный барон", талантливый российский военачальник, один из руководителей Белого движения Пётр Николаевич Врангель.



1896 - народная артистка тетра и кино, Фаина Раневская (трижды лауреатка Сталинских премий).

27 августа 1896 года в День российского кино символично родилась русская и советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Фаина Раневская. Псевдоним – Раневская – Фаина Фельдман позаимствовала из чеховского «Вишнёвого сада». А самые близкие звали её не иначе как «Фуфа великолепная». Легендарную фразу «Муля, не нервируй меня!», преследовавшую актрису всю жизнь, придумала Рина Зеленая. Муля достала Раневскую до ужаса. Однажды в Ташкенте Ахматова, которая была дружна с артисткой, стала свидетельницей очередного такого выпада от поклонников. Анна Андреевна утешала подругу: «У каждого из нас есть свой Муля». У поэтессы в роли Мули была знаменитая цитата «Сжала руки под темной вуалью». К славе актриса относилась традиционно с самоиронией: на коробке со своими медалями Фаина Георгиевна нацарапала «Похоронные принадлежности». Она была увлекающимся, разносторонне развитым человеком. Много читала, писала натюрморты и пейзажи, которые сама называла «натур и морды». И, кстати, была убеждённой вегетарианкой, но взгляды свои никому не навязывала.

1941 - знаменитый актер театра и кино Богдан Ступка (любое событие с его участием тут же становится известным).



1972 - американский музыкант, лидер скандальной и провокационной группы "The Bloodhound Gang" Джимми Поп.



1976 - знаменитый австралийский пилот Формулы-1 Марк Уэббер.



1977 - известный португальский футболист Деку (дважды признавался лучшим полузащитником Лиги Чемпионов).



1988 - американская актриса Алекса Вега (носила титул самой сексуальной молодой актрисы).