20.08.2020 06:50

Всемирный день лени, Словарь, писатель и комары: какой сегодня праздник 20 августа

В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.



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"Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" впервые увидел свет 20 августа 1627 года. Это первый словарь украинского языка, который составил Памво Берында.

Памво Берында был деятелем белорусской и украинской культуры, лексикографом, языковедом, поэтом, писателем, гравером, издателем и типографом. Печатный словарь украинского языка "Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє" был самым выдающимся трудом Берынды. Этот словарь является огромным достижением в староукраинской лексикографии.

В словаре насчитывается около 7 тысяч слов, среди которых преимущественно общие и собственные названия церковнославянского языка того времени, с толкованием и переводом их на украинский литературный язык начала 17 века.

20 августа 1921 года в селе Ореховец Киевской области родился Николай Яковлевич Зарудный, будущий писатель, драматург, сценарист.

Всемирный день комара

Всемирный день комара - это не праздник комаров, как может показаться. Он отмечается ежегодно 20 августа по инициативе сэра Рональда Росса, индийского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles.

Всемирный день лени

Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа. Его задача - не поощрять праздный образ жизни, а лишь напомнить людям о том, что надо брать паузы для заботы о себе, чтобы справиться со стрессом и избежать выгорания.

Родина Всемирного дня лени - город Итагуи в Колумбии, где День лени отмечают с 1984 года. Сначала празднование длилось всего один день, но в 1989 году городские власти учредили ежегодный восьмидневный Фестиваль промышленности, торговли и культуры, заключительный день которого праздновали как День лени, когда можно на сутки забыть о повседневных проблемах.

День в православии. Приметы и обряды в этот день

В этот день Православная церковь почитает преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена, постника Печерского, а также мучеников Марина и Астерия, и Преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его.

Преподобный Дометий жил в IV веке, был родом перс. В молодых годах он был обращен к вере христианином Уаром. Покинув Персию, он ушел в пограничный город Низибию (в Месопотамии), где принял Крещение в одном из монастырей и был пострижен в иноческий образ.

Приметы:

Наши предки в этот день вспоминали о малине. Говорили: "В день Пимены-Марины в лесу не ищи малины: девки лес обойдут, дочиста оберут".

День 20 августа у селян проходил в трудах и заботах. Они и сеяли, и жали, и про осень вспоминали. С самого утра хозяйки пекли вкусные пироги с малиной. Из малины делали вкусные заготовки на зиму. Ее листья засушивали и заваривали как чай.

Наши предки подмечали, что с этого дня журавли собираются в стаи для обучения молодняка. Наблюдали за аистами, если птицы готовятся к отлету, то осень будет холодной.

Считается, что если аист на чьей-то крыше совьет гнездо, то хозяин дома будет счастлив и богат, а вот если он перенесет гнездо в другое место, то быть беде. Верили, что аисты помогают людям, которые хорошо к ним относятся. Бесплодные женщины просили у аиста детей, и добрая птичка приносила им младенцев из самого Царствия Небесного.

Если при встрече с первым аистом у человека в кармане были деньги, то скоро он разбогатеет, а если ключи – соберет хороший урожай. Если же карман был пустым, то следует ждать убытков и неприятностей.

Если аисты готовятся к отлету, то осень холодной будет.

При восходе солнца заря окрасилась в красный цвет – к дождю.

Если тепло и ясно, то зима будет холодная и снежная.

Если дождик пошел, то осенние месяцы будут дождливыми.

Паук покидает паутину и прячется в укрытие – к ухудшению погоды.

В этот день 20 августа:

1000 - коронованный первый король Венгрии Иштван (Стефан), который заложил основы христианской венгерского государства

1561 - родился Якопо Пери, итальянский композитор, которого называют изобретателем оперы. Сегодня - 450 лет со дня его рождения

1619 - голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров , которые были проданы в рабство обитателям колонии Джеймстаун

1627 - вышел первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринди (дата приблизительная)

1812 - русский отечественная война: император Александр I назначил главнокомандующим русской армии Михаила Кутузова

1847 - родился Болеслав Прус (Александр Гловацкий), польский писатель

1855 - вышел первый номер журнала "Полярная звезда" Александра Герцена

1860 - родился Раймон Пуанкаре , французский государственный деятель, президент Франции в 1913-1920, также трижды был премьер-министром (в т. Ч. Дважды - после ухода с президентского поста)

1868 - в США президент Эндрю Джонсон официально провозгласил окончание Гражданской войны Севера и Юга





1896 - в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира

1896 - в США запатентован телефон с наборным диском

1906 - в Петербурге официально зарегистрировано создание черносотенного "Союза русского народа"

1912 - американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею

1920 - в Жидачева и Журавно вступили части Красной армии. Эффективная Армия УНР была оперативно отрезана от польской армии.

Победные бои 6-й стрелковой дивизии Действующей армии УНР с частями Красной армии в районе Замостье (до конца августа)

1925 - основан Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко" (теперь - Шевченковский национальный заповедник в. Каневе)

1939 - началось наступление советско-монгольских войск на Халхин-Голе под командованием Георгия Жукова, который завершился полным разгромом группировки японских войск

1940 - Рамон Меркадер в Мехико смертельно ранил ударом топора коммунистического лидера, противника Сталина Льва Троцкого (он умрет на следующий день)

1941 - рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер издал декрет о создании рейхскомиссариата "Украина" с центром в Киеве. На должность рейхскомисара назначен гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха.

В состав СКУ позже вошли территории Ровенской, Луцкой, Каменец-Подольской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей УССР и южные районы Пинской, Брестской и Полесской областей БССР

1941 - родился Слободан Милошевич , бывший лидер Югославии.

Председатель президиума Республики Сербия в составе СРЮ в 1989-1991 гг., Президент Сербии в 1991-1997 гг., Президент Югославии в 1997-2000 гг.

Умер в Гааге 2006 как узник Международного трибунала, обвиняемый в военных преступлениях. Сегодня - 70 лет со дня его рождения

1944 - родился Раджив Ганди, индийский политический деятель, премьер-министр Индии в 1984-1989 гг.

1953 - начало революции в Марокко .

1953 - Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы

1956 - в СССР создан ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флота)

1956 - начала действовать атомная электростанция "Calder Hall" , первая АЭС в Великобритании

1960 - на Землю вернулись первые запущены в космос живые существа - собаки Белка и Стрелка

1960 - Сенегал объявил о своем выходе из федеративного государства с Мали

1968 - начало операции "Дунай": воины СССР и стран Варшавского договора пересекли границы Чехословакии для подавления Пражского восстания

1975 - НАСА запустила космический корабль "Викинг-1" на Марс

1977 - НАСА запустила космический корабль "Вояджер-2" для исследования дальних планет Солнечной системы

1980 - итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку и без использования дыхательной кислородной маски

1980 - Министерство связи УССР отдало распоряжение о глушении радиостанций «Голос Америки», Би-Би-Си и "Немецкая волна"

1983 - США ввели эмбарго на поставку в СССР оборудования для строительства трубопроводов

1988 - закончилась ирано-иракская война (продолжалась с 1980)

1991 - Эстония провозгласила независимость от СССР.

Верховный Совет Эстонской ССР принял решение о восстановлении независимости Эстонии на основании принципа исторического правопреемства эстонской государственности

1991 - путч ГКЧП: в Москве у Белого дома, в Ленинграде на Дворцовой, в Киеве, Львове и др площади состоялись многолюдные митинги протеста против политики т. Н. Государственный комитет по чрезвычайному положению.

Городские и областные комитеты КПУ в различных регионах, в частности Львове и Ивано-Франковске, выступили с заявлениями о поддержке ГКЧП или лояльность к нему.

Президиум Верховного Совета УССР вечером принял заявление, в котором отмечалось, что постановления ГКЧП не имеют юридической силы на территории Украины, пока соответствующие вопросы не решит Верховная Рада Украины.

При этом Народный совет- организованная оппозиция в республиканском парламенте - однозначно осудила государственный переворот и призвал народ поддержать руководство России в противостоянии с ним.

В течение второй половины дня продолжалась передислокация войск под Киевом

1991 - закрыто Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане, первый и один из крупнейших ядерных полигонов в СССР

1996 - начали первый трансатлантический поход флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" и большой десантный корабль "Константин Ольшанский" (до Норфолка, штат Вирджиния)

1998 - в ответ на теракты против американских посольств в Африке ВМС США атаковали крылатыми ракетами предполагаемые объекты террористической инфраструктуры в Судане и Афганистане