18.08.2020 07:26

18 августа – день, когда призывали дождь

18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.



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В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу – свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах – чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком).

Еще в этот день устраивали сбор «житной матки»: девушки шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебли с наибольшим числом колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет. Колоски хранились рядом с образами. Житной маткой очень дорожили, ведь, по поверью, она могла помочь три раза, после чего сила из нее уходила. При посеве зёрна с житной матки первыми бросались в землю ради богатого урожая.

А на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко – это предвещало солнечный день, если близко – ждали дождя.