Фотосинтез, первый компакт-диск и 8-часовой рабочий день: события 17 августа

17.08.2020 06:00

В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.

Также в этот день...

В 1665 году родился Пьер Ферма, французский математик, создатель теории чисел и один из основателей математического анализа.

1771 – английский ученый Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

1896 – Джордж Вашингтон Кармак закрепил за собой права на участок Кроличьего ручья, который переименовал в ручей Удачи (Bonanza Creek). В переносном смысле слово «bonanza» переводится как «золотое дно», но в данном случае ручей (мелкий приток реки Клондайк) в буквальном смысле оказался с золотым дном. Днем ранее Джордж с женой Кейт и двумя помощниками – индейцами Чарли и Джимом обнаружил на участке богатые золотоносные пески. В хлынувшем на Клондайк потоке золотоискателей, достигшим своего пика через два года, оказался и будущий писатель Джек Лондон, описавший свои приключения в обойме рассказов.

1903 – известный редактор и издатель газет Джозеф Пулитцер завещал Колумбийскому университету свое состояние на создание Школы журналистики при университете и учреждение премий в области журналистики, литературы и музыки «в целях содействия идеалам общественного служения, совершенствования общественной морали, развития американской литературы и прогресса в образовании».

1911 – родился Михаил Ботвинник, советский шахматист, шестой чемпион мира по шахматам.

1918 – гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день.

1935 – родился Олег Табаков, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова, и, конечно же, любимый всеми кот Матроскин.

1942 – родился Муслим Магомаев, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), Народный артист СССР.

1943 – родился Роберт де Ниро, оскароносный американский киноактер, режиссер, продюсер, звезда х/ф «Крестный отец-2» (Вито Корлеоне).

1948 – 38-летняя католическая монахиня мать Тереза услышала призыв свыше и, облачившись в белое сари с голубой каймой, с пятью рупиями в кошельке покинула обитель Лорето и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы служить беднейшим из бедных. Этническая албанка — уроженка Ускюба (ныне столица Македонии, Скопье) Агнесса Гонджа Бояджиу направилась в Индию еще в 1929 году, окончив в Ирландии миссионерские курсы. Вскоре она приняла постриг под именем Терезы. Известность ее постепенно росла, приток пожертвований увеличивался, и вскоре она открыла приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. В 1964 году монахиня получила премию имени Дж. Неру, два года спустя — Ватиканскую премию Мира, а в 1979-м стала нобелевским лауреатом. В 2003 году мать Тереза была причислена католической церковью к лику блаженных.

1960 – родился Шон Пенн, американский киноактер, бывший муж Мадонны и обладатель двух «Оскаров» («Таинственная река», «Харви Милк»).

1968 – родился Кузьма Скрябин (он же Андрей Кузьменко), украинский певец, телеведущий и лидер группы «Скрябин».

1968 – список самых популярных пластинок возглавила «The Doors» с альбомом «Waiting for the Sun».

1977 – советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

1982 – был выпущен первый в мире компакт-диск – альбом группы ABBA «The Visitors». Диск был выпущен на заводе компании Royal Philips Electronics, расположенном недалеко от Ганновера. Завод принадлежал звукозаписывающей фирме Polygram, которой в то время владела компания Philips. Создание нового стандарта началось в 1979 году. Разработкой компакт-диска занимались сразу две компании - Philips и Sony. Благодаря их сотрудничеству, которое было основано на открытых инновациях, компакт-диск стал стандартом для музыкальной промышленности. Интересно, что изначально предполагалось, что на диск должен помещаться один час музыкального содержимого, однако емкость была увеличена до 74 минут, чтобы на диск можно было записать полную версию 9 симфонии Бетховена.

2000 – американская певица Тина Тернер дала свой последний большой концерт в Европе.

2001 – кембриджский международный биографический центр наградил Аллу Пугачеву именной медалью «2000 выдающихся музыкантов ХХ века».

2011 – на околоземную орбиту вывели украинский спутник «Січ-2» (спутник оптико-электронного наблюдения Земли; 3-й из серии спутников «Січ»).

Именины отмечают: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен.