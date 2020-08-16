16.08.2020 09:00

День, когда жизнь – малина: события 16 августа

Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.



// Facebook

Считалось, что собранная 16 августа ягода исключительно сладкая, поэтому раньше в этот день всей семьей ходили в лес собирать малину.

С глубокой древности и до наших дней эта ягода была любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.



Еще одно название дня, по аналогии с Малинником, — Орешник. К этому времени поспевали орехи.