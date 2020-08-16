День, когда жизнь – малина: события 16 августа

Считалось, что собранная 16 августа ягода исключительно сладкая, поэтому раньше в этот день всей семьей ходили в лес собирать малину.
С глубокой древности и до наших дней эта ягода была любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.
* * *
16 августа в городе Мемфис, штат Теннеси, США, проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли, куда каждый год съезжаются тысячи людей.
Программа включает в себя множество различных мероприятий, но главное, что с 1983 года в нее входит трехдневный турнир по каратэ, на который приезжают – в качестве инструкторов, почетных гостей, судей – великие чемпионы, которые хорошо знали его лично. И 16 августа, в день смерти Элвиса, они вручают победителям памятные призы с его инициалами.
Также в этот день...
В 1657 году умер Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского.
16 августа 1860 года начались занятия в Харьковском женском училище. Курс преподавания в нем приближен к гимназическому. 10 ноября того же года училищу присвоено имя «Мариинское» – в честь «Августейшего Имени Ее Величества Государыни Императрицы Марии Александровны...»
1930 – был создан первый звуковой цветной мультфильм.
1934 – родился Пьер Ришар (настоящее имя Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей), французский киноактер, высочайший из всех блондинов в черном ботинке.
1954 – родился Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер (автор фильмов-саг «Терминатор», «Чужие», «Титаник», «Аватар»).
1958 – родилась Мадонна (настоящее имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе), американская королева попсы.
1960 – в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики (МАА).
1962 – родился Стив Карелл, ведущий американский кинокомик («Эта – дурацкая – любовь», «Эван Всемогущий», «Сорокалетний девственник»).
1973 – родилась Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая вкусной передачи «Едим дома», жена режиссера Андрона Кончаловского.
1976 – вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами.
1976 – на киноэкраны вышла киноверсия комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (телеверсию показали 31 декабря 1975 года).
1993 – Яном Мёрдоком основано сообщество «Debian», занимающееся созданием и распространением свободного дистрибутива Debian GNU/Linux.
1995 – большинство населения Бермудских островов на референдуме проголосовали против независимости и за сохранение статуса британской колонии.
Именины отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.