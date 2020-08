15.08.2020 09:00

День археолога: события 15 августа

На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.



По одной из версий, традиция праздника восходит к экспедиции 40-50-х годов, руководимой археологом-трипольеведом — Т. С. Пассек, день рождения которой 15 августа.

Поскольку вышеозначенная экспедиция стала настоящей «кузницей кадров», то вполне закономерно, что её участники и разнесли добрую традицию по городам и весям.

***

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.



Организация выступила с этим предложением в 1992 году; начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.



Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе.



По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным – в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. Также этот день – хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота.

Также в этот день...

В 1498 году в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

1519 – на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает «много-много рыбы».

1534 – в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой было основано Общество Иисуса, известное впоследствии как монашеский Орден иезуитов.

1659 – в Харькове открылась первая ежегодная ярмарка. Называлась она Успенской и проходила на Николаевской площади (ныне пл. Конституции). Задолго до ее открытия всю площадь застраивали временными деревянными лавками и балаганами. Успенская ярмарка была как бы перевалочным пунктом, откуда сельскохозяйственные продукты юга России шли в центральные промышленные районы страны, а изделия центральных промышленных районов и севера – на юг. В 40–50-х годах XIX века Успенская ярмарка стала одной из самых значительных в стране.

1769 – родился Наполеон I Бонапарт, французский император.

1771 – родился Вальтер Скотт, шотландский писатель, автор романтической саги о рыцаре Айвенго.

1843 – В Копенгагене открыт парк аттракционов Тиволи. Сейчас парк является одним из наиболее посещаемых в Скандинавии и третьим в Европе, уступая парижскому Диснейленду и немецкому Европа-парку.

1848 – Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал жутчайшее в истории орудие пыток – зубоврачебное кресло.

1877 – Томас Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании Питтсбурга, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при общении по телефону является слово «hello», которое у нас трансформировалось в «алло». Изобретатель телефона Александер Белл предлагал свой вариант – слово «ahoy», используемый при встрече кораблей.

1878 – родилась Раиса Кудашева, детская писательница, автор самой популярной песни – «В лесу родилась елочка».

1892 – родился Луи де Бройль, французский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, Нобелевский лауреат.

1931 – родился Микаэл Таривердиев, композитор, народный артист России, написавший музыку к 132-м кинофильмам, включая «Семнадцать мгновений весны» и «Иронию судьбы».

1932 – при раскопках в Ватикане была обнаружена древнеримская «Триумфальная дорога».

1944 – родился Джанфранко Ферре, итальянский модельер.

1945 – родилась Екатерина Васильева, актриса театра и кино («Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Соломенная шляпка», «Приходи на меня посмотреть»).

1969 – с 15 по 18 августа проходил Вудстокский фестиваль – конец эры хиппи. Музыкальная часть фестиваля началась выступлением Ричи Хэвенса в 5 часов 7 минут вечера пятницы 15 августа и закончилась гимном США в исполнении Джими Хендрикса в 9 утра 18 августа. Среди выступавших были Джоан Баез, Джо Коккер, Арло Гатри, Дженис Джоплин, Мелани, Рави Шанкар, Джонни Уинтер, группы «Blood», «Sweat and Tears», «The Band», «Creedence Clearwater Revival», «Canned Heat», «Crosby», «Stills», «Nash and Young», «Grateful Dead», «Jefferson Airplane», «Sly and the Family Stone», «Santana», «Ten Years After», «The Who» и др.

1972 – родился Бен Эффлек, американский актер («Перл-Харбор», «Армагеддон», «Девушка из Джерси») и режиссер («Город воров»).

1978 – родилась Лилия Подкопаева, гордость отечественной гимнастики, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

1990 – в автокатастрофе на трассе под Ригой погиб кумир миллионов – лидер группы «Кино» Виктор Цой. Если набрать в поисковой системе Интернет имя известного рокера, то можно будет увидеть ни один десяток сайтов про Виктора Цоя. Основная идея – Цой жив, легенда русского рока, символ поколения и так далее…

1997 – в Украине основан орден княгини Ольги.

2012 – умер Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст, создатель фантастических серий «Стальная крыса», «Мир смерти», «Эдем», «Билл, герой галактики» и других.

Именины отмечают: Василий, Иван, Кирилл, Никодим, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.