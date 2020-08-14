14.08.2020 06:00

Медовый Спас: обряды и традиции праздника

14 августа православные отмечают первый Спас.



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Медовый Спас или Лакомка, также Первый Спас – народное название православного праздника в первый день Успенского поста, 14 августа (1 августа по старому стилю), в честь Происхождения (изнесения) древ Креста Господня.

После этого праздника все начинали есть мед, который предварительно освящали в церкви. Кроме того, было принято угощать этим лакомством нищих. Тот, кто в Медовый спас обойдет бедняка, не дав ему меда, мог накликать на себя беду. Помощь в такой приятный день получали и вдовы. Каждый, кто сделает что-то полезное для вдовы будет потом счастлив и может ждать полного благополучия в семейной жизни. А вот грустить в день Медового спаса категорически запрещено, как впрочем и ссориться с кем бы то ни было и произносить разные ругательные слова.



Считалось, что первая ложка меда в этот день волшебная – кто ее съест, тот загадывает желание, и оно обязательно сбывается. Традиционным напитком этого праздника был сбитень – напиток из воды, меда и пряных трав.



Этот день еще называли Мокрым Спасом (Спасом на воде), повсеместно шли крестные ходы на воду. В этот день нужно обязательно окунуться в воду, чтобы смыть грехи и укрепить здоровье. После этого дня в воду заходить уже было нельзя, ведь к концу лета вода начинала цвести, и купаться дальше было опасно. Также сегодня последний раз в этом году купали весь домашний скот.



Еще одно название Спаса – Маковей: сегодня начинали собирать мак. Есть народная примета: тем, кто опасается ведьм, нужно в этот день собрать семена дикого мака и обсыпать ими дом – ни одна ведьма в дом не проникнет.



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У православных с 14 августа начинается Успенский пост. Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Начинается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.



На период поста по понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение. Вторник, четверг – горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успение – если он приходится на среду или пятницу.



Также в этот день...



В 1619 в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства – запрещено выращивать виноград.



1867 – родился Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург, публицист и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1932 года.



1877 – освящено здание Харьковского Реального училища (сейчас Академия железнодорожного транспорта).



1888 – американский изобретатель Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.



1892 – префект полиции Парижа Луи Лепин вручил ныне неизвестному французскому автомобилисту первые водительские права. Тогда они назывались «справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором» и выдавались без каких-либо экзаменов, для их получения кандидат был должен лишь продемонстрировать умение управлять собственным автомобилем.



1908 – в Фолкстоне (Англия) был проведен первый международный конкурс красоты.



1936 – впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.



1945 – родился Стив Мартин, американский актер-комик («Три амигос», «Сержант Билко», «Отец невесты», «Отпетые мошенники», «Боуфингер», «Розовая пантера»).



1947 – родилась Даниэла Стил, американская писательница, автор многих бестселлеров.



1952 – французский экономист А. Сови первым использовал выражение «Третий мир» в отношении развивающихся стран.



1963 – родилась Эммануэль Беар, французская киноактриса («Налево от лифта», «Миссия невыполнима», «8 женщин», «Натали»).



1964 – родилась Алена Свиридова, российская певица.



1968 – родилась Холли Берри, американская киноактриса, обладательница «Оскара» («Последний бойскаут», «Люди Икс», «Женщина-Кошка», «Бал монстров»).



1983 – родилась Мила Кунис, американская киноактриса родом из Черновцов («Секс по дружбе», «Черный лебедь», «Третий лишний»).



1984 – «родилась» версия 3.0 системы PC DOS.



1994 – телескоп Хаббл снял кольца Урана.



Именины отмечают: Александр, Антон, Дмитрий, Леонтий, Семен, Софья, Тимофей, Федор.