13.08.2020 06:00

Праздник леворуких: события 13 августа

Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.



// Facebook

В этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и соревнования.

По данным статистиков, около 10% населения – левши.



Список известных людей, которые все делали и продолжают делать «одной левой», поражает – Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Жанна д'Арк, Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Пол Маккартни и Ринго Старр, Джимми Хендрикс и Курт Кобейн, Мэрилин Монро и Николь Кидман, Роберт де Ниро и Том Круз, принц Уильям и Билл Гейтс и четыре президента США – Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и Барак Обама.



Также в этот день...



В 1521 году Эрнан Кортес захватил столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико).



1655 – родился Иоганн Христоф Доннер, немецкий музыкальный мастер, считающийся изобретателем кларнета.



1672 – Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.



1899 – американский изобретатель Уильям Грей запатентовал монетный телефон-автомат.



1899 – родился Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, король ужасов, обладатель «Оскара» («Птицы», «Исступление», «Незнакомцы в поезде», «39 ступенек»).



1907 – в Нью-Йорке было пущено первое такси.



1913 – в Шеффилде (Великобритания) выплавляется первая нержавеющая сталь.



1926 – родился Фидель Кастро, кубинский государственный, политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008). Тоже, кстати, левша.



1942 – премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби» про милого олененка.



1961 – начато строительство Берлинской стены. Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.



1962 – родился Андрей Соколов, советский и российский актер театра и кино («Маленькая Вера», «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...»), театральный режиссер.



1967 – в США прошла премьера фильма Артура Пенна «Бонни и Клайд», – эпохальной киноленты, основанной на реальных событиях.



1968 – родился Андрей Федорцов, актер театр и кино, он же Вася Рогов из сериала «Убойная силы».



2002 – выдающийся хирург Ренат Акчурин представил уникальный прибор, который позволяет проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки.



Именины отмечают: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.