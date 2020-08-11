11.08.2020 06:00

День метро в Харькове: события 11 августа

11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.



// mirmetro.net

Торжественный митинг на станции «Дзержинская» (сейчас – «Университет»)

В 1978 году началось регулярное движение поездов на втором пусковом участке первой очереди Харьковского метрополитена. Было открыто 5 станций: «Комсомольская» (ныне - «Дворец Спорта»), «Советской армии» (ныне – «Армейская»), «Индустриальная» («Имени А. С. Масельского»), «Тракторный завод», «Пролетарская» (ныне – «Индустриальная»).

А в 1984 году вошел в строй первый пусковой участок второй линии метрополитена длиной 6,8 километра.

Новая линия, известная сейчас как Салтовская, на тот момент включала в себя 5 станций: «Исторический музей», «Дзержинская» (сейчас «Университет»), «Пушкинская», «Киевская», «Барабашова», электродепо «Салтовское», объединенные мастерские. Также между станциями «Киевская» и «Барабашова» был построен крытый метромост, длиной немногим меньше километра. Станция «Исторический музей» и станция «Советская» (сейчас – «Площадь Конституции») образовали пересадочный узел между первой и второй линией Харьковского метро.

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Кстати, сегодня День святой Клары – покровительницы телевидения, телефона и телеграфа.



Согласно легенде, в конце жизни ее здоровье сильно пошатнулось, и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако изображение мессы волшебным образом отражалось на стене ее кельи.



Также в этот день...



В 3114 году до н. э. состоялось начался Длинный счет в календаре майя.



1434 – преподобный Сергий Радонежский в Московском княжестве основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой, самым знаменитым монастырем России.



1866 – в США открылся первый в мире каток для катания на роликовых коньках.



1877 – американский астроном Асаф Холл открыл спутники Марса – Фобос и Деймос.



1906 – в Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое кино, чем избавил зрителей от гримас актеров.



1926 – компания «Кодак» объявила, что она начала работы по созданию цветной кинопленки.



1939 – родился Анатолий Кашпировский – гипнотизер, получивший известность в 1989 году благодаря телесеансам психотерапии.



1950 – родился Стивен Возняк, американский разработчик компьютеров, соучредитель фирмы Apple.



1953 – родился Халк Хоган, американский рестлер и актер.



1969 – на экраны вышел фильм «Доживем до понедельника» режиссера Станислава Ростоцкого. В фильме снимались Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Меньшикова, Валерий Зубарев, Игорь Старыгин, Ольга Остроумова. Обрела собственную жизнь фраза из фильма: «Счастье – это когда тебя понимают».



1969 – в одном из клубов Беверли-Хиллз Дайана Росс впервые представила аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл. Именно тогда он прошел свое первое боевое крещение.



1973 – по Центральному телевидению начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова.



1974 – родился Оскар Кучера (настоящее имя – Боголюбов Евгений Александрович), российский актер, телеведущий, радиоведущий.



1981 – был представлен персональный компьютер IBM PC.



1989 – пленум Верховного суда УССР реабилитировал всех осужденных по делу Союза освобождения Украины.



1996 – скончалась Ванга (настоящее имя Вангелия Пандева-Гущерова), болгарская ясновидящая. По заявлениям последователей, Ванга обладала способностью определять заболевания людей с большой точностью и предсказывать их дальнейшую судьбу. Часто направляла к целителям или врачам, которые могли помочь этим людям, причем часто этих целителей не знала и говорила о них так: в таком-то городе живет такой-то человек.



1998 – американец Джим Парол засунул себе в рот 151 соломинку для питья (мировой рекорд).



2003 – украинские войска введены в Ирак для выполнения миротворческой миссии.



2011 – введен институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко.



2016 – Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил позицию относительно территориальной целостности Украины. Против этого решения СБ ООН голосовала только РФ.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Данила, Клара, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима, Феодотия.