06.08.2020 06:00

Врачи мира за мир: события 6 августа

Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».



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Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Организация отмечает этот день своей повседневной работой.

6 августа 1945 года, в 8 часов 15 минут американский бомбардировщик Б-29, названный «Энола Гей» по имени матери командира экипажа, сбросил атомную бомбу «Малыш» на японский город Хиросиму.



В результате этой бомбардировки были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению более 160 тысяч человек. Число жертв ядерной бомбардировки продолжает увеличиваться по сей день, так как последствия взрыва сказываются уже на нескольких поколениях.



А еще через дня атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на другой японский город - Нагасаки...



С тех пор каждый год 6 августа в 8 часов 15 минут утра японский город Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники – все в эти минуты думают о том страшном дне, когда на мирный город была сброшена атомная бомба.



Под лозунгом «Нет – войне и ядерному оружию!» ежегодно в Японии организуется «Марш мира». По 13 маршрутам, связывающим все 47 префектур страны, участники марша проходят более 10 тысяч километров и заканчивают свое шествие 6 августа в хиросимском Парке мира, расположенном вокруг эпицентра атомного взрыва.



Памятник жертвам Хиросимы – серый бетонный шатер, раскинутый среди зелени парка. Внутри памятника – известковая плита, под ней – ларец с именами погибших. Каждый год к этому списку добавляется примерно 100 новых имен. На братской могиле начертаны слова: «Спите спокойно, ошибка не повторится».



Также в этот день...



В 1181 году китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды.



1496 – брат Х. Колумба Бартоломео Колумб основал – Санто-Доминго – столицу Доминиканской Республики.



1806 – Священная Римская империя прекратила свое существование после отказа императора Франца II от германской короны.



1881 – родился Александр Флеминг, шотландский бактериолог, первым обнаруживший антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1945 года.



1889 – проведен последний бой боксеров без перчаток.



1889 – цивилизация сделала еще один шажок вперед: в Лондоне был открыт отель «Савой» – первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.



1890 – убийца Уильям Кеммлер стал первым казненным на электрическом стуле (Нью-Йорк).



1926 – 19-летняя Гертруда Эдерле первой из женщин переплыла Ла-Манш. Расстояние в 56 км она преодолела за 14 час 31 минуту, на 1 час 59 минут улучшив прежнее достижение мужчин.



1928 – родился Энди Уорхол, американский художник словацкого происхождения, автор фильмов, издатель корифей поп-арт движения. Стал известен с 1962 как дизайнер упаковок фирм Кэмпбел и Кока-Кола.



1932 – открылся первый Венецианский кинофестиваль.



1961 – был запущен космический корабль «Восток-2», который пилотировал гражданин Советского Союза летчик-космонавт майор Герман Титов. На момент полета Титову было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе.



1962 – Ямайка стала независимой после существования в течение 300 лет в качестве Британской колонии.



1965 – в Англии выпущен четвертый альбом «The Beatles» «Help».



1968 – диск группы «The Doors» – «Waiting For The Sun» – стал «золотым».



1970 – родился М. Найт Шьямалан, американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения («Повелитель стихий», «Шестое чувство», «Таинственный лес», «Знаки»).



1970 – родилась Марина Могилевская, советская и российская актриса («Каменская», «Марш Турецкого»).



1972 – родилась Джерри Холлиуэлл, бывшая «перчинка» из группы «Spice Girls», которая теперь переквалифицировалась в актрису и детскую писательницу.



1973 – родилась Вера Фармига, американская актриса («Мальчик в полосатой пижаме», «Исходный код», «Мне бы в небо»).



1977 – в Мон-де-Марсан (Франция) прошел второй (и последний) Европейский панк-рок-фестиваль.



1981 – родилась Ирина Рахманова, российская актриса, более известная как Виола Тараканова.



1991 – появился первый в мире веб-сайт по адресу http://info.cern.ch/. Его создатель Тим Бернерс-Ли опубликовал на нем описание новой технологии World Wide Web (WWW), основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URI и языке гипертекстовой разметки HTML. Также на сайте были описаны принципы установки и работы веб-серверов и веб-браузеров. Сайт стал и первым в мире интернет-каталогом, так как позже Тим Бернерс-Ли разместил на нем список ссылок на другие сайты.



1996 – НАСА ответило на извечный вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», объявив о том, что на метеорите, отколовшемся от Марса и упавшем на Землю, найдены остатки микроорганизмов, существовавших 3 млрд. лет назад.



2012 – марсоход «Кьюриосити» (сuriosity – англ. любопытство) совершил удачную посадку на Марс. А 24 июня 2014-го отметил селфи первую годовщину своей миссии – на Красной планете он провел 687 земных суток, что соответствует марсианскому году.



Именины отмечают: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давыд, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Роман.