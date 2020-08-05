05.08.2020 06:00

Харьков – «родина» украинского светофора: события 5 августа

Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.



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5 августа 1914 года в американском городе Кливленде появился первый предшественник современного светофора. Он горел красным и зеленым цветом, а при переключении издавал звуковой сигнал.

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Вращающийся газовый фонарь, излучающий сигналы красного и зеленого цветов, был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.



Трехцветный светофор в том виде, к которому мы привыкли, с использованием желтого света, был установлен в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Со временем светофоры получили повсеместное распространение в Америке и Европе.



А в Украине первый светофор был установлен в 1936 году в Харькове. Точное место, где он стоял, уже никто не помнит, где-то в районе Южного вокзала.



На сегодня, по данным Департамента ГАИ МВД Украины, в нашей стране насчитывается почти четыре с половиной тысячи светофорных объектов, с помощью которых осуществляется регулирование дорожного движения.



В современных больших городах для регулирования движения внедрены сложные автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД). И в этом Харьков тоже был новатором. Первая в Украине автоматизированная система управления дорожным движением — АСУДД была установлена именно в Харькове в 1982 году. В соответствии с требованиями того времени она контролировала 65 перекрестков.

Сейчас харьковские светофоры постепенно подключают к системе «Smart city». Она предусматривает не просто замену устройств регулирования дорожного движения, а и оснащение их датчиками плотности транспортного потока, обзорными камерами. Это позволяет контролировать интенсивность движения транспорта, и в случае необходимости изменять режим работы светофора.



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5 августа в Украине чтят память жертв «Большого террора».



«Большой террор» – масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.



Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.



За период «Большого террора» на территории УССР, по оценкам историков, были осуждены 198 тыс. 918 человек, из которых около двух третей приговорены к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря (другие меры наказания охватывали менее 1%, освобождены были только 0,3%).



Незаконность «Большого террора» признали еще во времена СССР после смерти Сталина, когда в годы «оттепели» провели частичную реабилитацию репрессированных. Большинство граждан, осужденных по политическим обвинениям, не получили полной реабилитации, а их права не были полностью восстановлены.



В 1991 году в последние месяцы существования УССР был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине». В нем впервые в Украине законодательно осудили и отмежевались от политических репрессий как метода управления обществом. Но поскольку этот закон принимался еще в УССР, то определенная часть этих репрессий, даже совершенных внесудебными органами, все еще определялась как «обоснованная».



В соответствии с требованиями Закона, органами прокуратуры и судами в течение 1991-2001 годов реабилитировали 248 тыс. 810 граждан, отказано в реабилитации 117 тыс. 243 человек.



Также в этот день...



В 1844 году под Харьковом в семье военного поселенца (г. Чугуев) родился великий русский художник Илья Репин. Еще при жизни он считался мастером портретов, бытовой и исторической живописи. А его монументальные работы – «Бурлаки на Волге», «Казаки пишут письмо турецкому султану», «Не ждали», «Иоанн Грозный и его сын» – прославляют автора и сегодня.



1850 – родился Ги де Мопассан (настоящее имя Анри Рене Альбер Ги де Мопассан), французский писатель.



1884 – на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.



1886 – в США вышла первая газета на украинском языке «Америка».



1891 – выпущены первые дорожные чеки («American Express»).



1893 – родилась Вера Холодная, русская актриса немого кино.



1898 – родился Василий Лебедев-Кумач, поэт-песенник, написал тексты песен к кинокомедиям «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Дети капитана Гранта» и др.



1906 – родилась Джоан Хиксон, английская актриса театра и кино, в которой любой сериаломан безошибочно признает проницательную мисс Марпл. В 1946 году на Джоан Хиксон обратила внимание Агата Кристи, смотревшая в театре постановку собственной пьесы «Свидание со смертью». Писательница написала актрисе: «Однажды Вы сыграете мисс Марпл». Джоан Хиксон, которой тогда не было и сорока лет, даже обиделась на знаменитую писательницу. Спустя еще сорок лет это предсказание Агаты Кристи сбылось. Эта роль в британском телесериале по произведениям писательницы стала ее лучшей работой, а другая поклонница мисс Марпл – королева Великобритании Елизавета – наградила в 1987 году актрису орденом Британской империи.



1906 – родился Джон Марселлус Хьюстон, американский режиссер, сценарист и актер – легендарный десятикратный номинант премии «Оскар»; сын актера Уолтера Хьюстона, отец актрисы Анджелики Хьюстон, режиссера Дэнни Хьюстона и сценариста Тони Хьюстона.



1930 – родился Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну (21 июля 1969 г.).



1967 – вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» – «Волынщик у врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn»), включавший в себя 11 композиций.



1991 – Сергей Бубка установил мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см.



2000 – об открытии новой планеты объявила международная группа астрономов. Небесное тело находится в соседней звездной системе и вращается вокруг звезды Эпсилон Эридана. Эта звезда видна на нашем небосклоне невооруженным глазом. По оценкам ученых, обнаруженная планета состоит из газа и по размерам превышает Юпитер – самую большую планету Солнечной системы.



2016 – в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры.



Именины отмечают: Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил.