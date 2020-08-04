04.08.2020 06:00

День рождения шампанского: события 4 августа

4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.



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Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, отец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день. Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1693 года, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора.



В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма-производитель шампанских вин «Рюинар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире, и многие страны стали сами осваивать его производство. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

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В 1687 году гетманом Украины избран Иван Мазепа.



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1905 – родился Борис Александров, композитор и дирижер (оперетта «Свадьба в Малиновке», балет «Левша»).



1914 – Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии.



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