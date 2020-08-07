В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь ещё больше посетителей в своё заведение.
Кстати, «профессиональные» праздники производителей и любителей этого пенного хмельного напитка значатся в календаре многих стран. Например, в Исландии – это 1 марта, а в Украине День пивовара отмечается во вторую субботу июня.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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