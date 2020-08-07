07.08.2020 15:02

7 августа

В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.



Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь ещё больше посетителей в своё заведение.



Кстати, «профессиональные» праздники производителей и любителей этого пенного хмельного напитка значатся в календаре многих стран. Например, в Исландии – это 1 марта, а в Украине День пивовара отмечается во вторую субботу июня.



