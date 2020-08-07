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07.08.2020  15:02   

7 августа

В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.

Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь ещё больше посетителей в своё заведение.

Кстати, «профессиональные» праздники производителей и любителей этого пенного хмельного напитка значатся в календаре многих стран. Например, в Исландии – это 1 марта, а в Украине День пивовара отмечается во вторую субботу июня.

 

 
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