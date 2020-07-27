27.07.2020 06:59

День рождения гамбургера: события 27 июля

27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.



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Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце.



В начале 1930-х настал звездный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо. Окончательному успеху нового фаст-фуда способствовала сеть кафе Wimpy Grills, которая наделила гамбургеры двумя главными преимуществами, ставшими золотым правилом предприятий быстрого питания. Гамбургеры начали продавать по очень низким ценам. Кроме того, была применена технология поточного приготовления, что позволяло затрачивать на обслуживание каждого посетителя менее одной минуты.



История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан McDonald's, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. McDonald's и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.



Несмотря на признанную вредность бургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американской культуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и дорогом ресторане.

Также в этот день...



В 774 году родился Кукай, японский проповедник, самый почитаемый буддийский святой в Японии.



1147 – как указывает повесть «Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы», была основана Москва.



1586 – английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привез в Британию табак.



1824 – в Париже родился Александр Дюма (сын), французский драматург, достойный продолжатель дела своего отца (вспомнить, хотя бы, «Даму с камелиями»!) Цитата: «Печально не то, что надвигается старость, а то, что уходит молодость».



1830 – во Франции началась Июльская буржуазная революция.



1853 – родился Владимир Короленко, русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель («В дурном обществе», «Слепой музыкант»).



1866 – проложен подводный кабель между Британией и США.



1900 – выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер. Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.



1917 – родился Бурвиль (настоящее имя Андре Робер Рембур), знаменитый французский актер («Три мушкетера», «Разиня», «Большая прогулка»).



1921 – канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг сообщил о получении инсулина.



1936 – родился Марис Лиепа, артист балета, народный артист СССР.



1940 – на экранах США впервые появился герой мультсериалов кролик Багс Банни. «What’s up, doc?».



1965 – президент США Линдон Джонсон подписал законопроект, требующий от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.



1986 – группа «Queen» стала первой группой после Луи Армстронга, прорвавшейся за «железный занавес» (состоялся концерт «Live Magic» в Будапеште).



1989 – начался первый чемпионат мира для дирижаблей-монгольфьеров (27.07-08.07.1989) в Люксембурге. В чемпионате приняли участие 17 дирижаблей.



1994 – парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребенка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тесты определяли, что родятся девочки.



1998 – в Риме установлен самый длинный в мире рекламный плакат – длиной 274 метра.



2002 – при раскопках в византийском дворце на юге Албании британским археологам удалось обнаружить шахматную фигуру. Ценный предмет был найден в культурном слое античного города Бутринта. Находка имела незначительные повреждения и была выполнена из моржового клыка. Исследователи датируют ее 6-м веком нашей эры. Эта находка свидетельствует, что европейцы начали играть в шахматы не в XII веке, как считалось прежде, а значительно раньше.



2002 – произошла трагедия на авиационном шоу во Львове, аэродром «Скнилов», самая крупная в истории мировых авиашоу катастрофа. В результате падения Су-27 по разным данным погибло до 84 человек (по официальным данным – 77 человек).



2012 – в Лондоне открылись XXX летние Олимпийские игры.



2013 – выступление Путина в Киеве по случаю 1025-й годовщины Крещения Руси. Со стороны Путина это был акт лингвистической агрессии, отрицание украинской государственности, и как считают некоторые обозреватели, началом де-факто российской войны против Украины.



Именины отмечают: Акила, Анисим, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Пантейлеймон, Петр, Степан, Федор.